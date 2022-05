Oficial ucrainean: luptătorii de la Mariupol au schimbat cursul războiului cu Rusia

Combatanţii care apără oraşul ucrainean Mariupol au schimbat cursul războiului cu Rusia rezistând 82 de zile, a declarat marţi consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, informează Agerpres.

El a adăugat că negocierile asupra evacuării mai multor persoane din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, combinat care este ultimul bastion al apărării ucrainene în oraş după săptămâni de asediu şi bombardamente ruse, sunt dificile, dar că există speranţa că ele vor avea succes.

Citește și: Oficial ONU: Numărul morților din Ucraina este cu câteva mii mai mare decât cifrele prezentate până acum

Unii combatanţi de la Azovstal au început să se predea, vestind astfel sfârşitul celei sângeroase bătălii ale ultimilor decenii în Europa. Ucraina estimează că zeci de mii de oameni au fost ucişi în bătălia de la Mariupol.

"Pentru că Mariupol a ţinut pe loc forţele Federaţiei Ruse timp de 82 de zile, operaţiunea pentru capturarea estului şi sudului (Ucrainei) a fost oprită. Aceasta a schimbat cursul războiului", a subliniat Podoliak.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 May 2022.



Find out more about the UK government's response: https://t.co/pAPZEnZC4F



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fvV47QUrwB— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 17, 2022