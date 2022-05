Sfârșitul rezistenței. Luptătorii de la Azovstal au primit ordin să înceteze lupta

''Comandamentul militar superior a dat ordinul de a salva vieţile militarilor garnizoanei noastre şi de a înceta să apărăm oraşul'', a spus Prokopenko într-un mesaj video.

''Am reuşit să salvăm civilii, răniţii grav au primit ajutorul necesar, am reuşit evacuarea în vederea unui schimb ulterior'' de prizonieri şi ''procesul continuă'' pentru evacuarea corpurilor militarilor ucişi, a adăugat comandantul regimentului Azov. ''Sper că în curând familiile şi întrega Ucraină îşi vor putea înmormânta combatanţii cu onoruri. Glorie Ucrainei!'', şi-a încheiat mesajul Denis Prokopenko.

Denis Prokopenko. The #Azovstal heroes had three duties : save the civilians, save the wounded and honor the dead. Now, the military command ordered them to stop defense and save the lives of the soldiers. #SaveAzovstal #SaveUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/4r6YzEnbRq