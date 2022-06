Politician britanic: marina din Regat ar putea intra "în acțiune" în Marea Neagră

Propunerea a fost făcută în contextul în care milioane de tone de cereale recoltate de agricultorii ucraineni nu pot fi scoase din silozurile în care sunt păstrate, acest aspect generând o reacție în lanț care amenință în special țările sărace și cele aflate în curs de dezvoltare.

Prin urmare, navele de război britanice ar putea folosi "forța letală" ca parte a unei misiuni de a escorta resursele cerealiere din Ucraina, cu "marele risc" ca membrii personalului militar britanic să cadă victime ca urmare a acestui demers, a opinat Alec Shelbrooke conform Independent.

NEW: Quite a statement from Tory MP @AlecShelbrooke head of UK delegation to Nato assembly, who says it's not the time to change PM because of the real prospect of naval conflict with Russia & "high risk of death to British service personnel"https://t.co/7jNnLR3GGx