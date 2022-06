O mașină a intrat într-o mulțime de oameni la Berlin. Un mort și opt răniți

”Se crede că un bărbat a intrat cu maşina într-un grup de oameni. Nu se ştie încă dacă a fost un accident sau un act intenţionat”, a precizat poliţia, adăugând că bărbatul a fost reţinut la faţa locului.

Potrivit poliţiei, accidentul s-a produs în jurul orei 10.30 (08.30 GMT) pe Tauentzienstraße, o arteră majoră din apropierea bisericii memoriale Kaiser Wilhelm, în centrul părţii de vest a oraşului.

Breaking News: A car drove into a crowd of people in Berlin on Wednesday, killing one person and injuring eight others, officials said. The police arrested the driver and started an investigation into whether the crash was accidental or intentional.https://t.co/XJv5JOd5gz— The New York Times (@nytimes) June 8, 2022