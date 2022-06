NATO ar putea avea o forță de reacție de aproape 240.000 de oameni, pentru a face față Rusiei

Summitul NATO de la Madrid ar urma să aducă o schimbare crucială în strategia Alianței, care și-ar putea întări forțele la cote nemaivăzute de la sfârșitul Războiului Rece.

Surse militare din interiorul NATO au declarat, pentru Sky News, că la summitul de la Madrid s-ar putea lua decizii radicale, cea mai importantă fiind sporirea Forței de reacție Rapidă de la 40.000 de oameni la peste 200.000, mergând până la 240.000.

De asemenea, grupurile de luptă poziționate acum în țările din estul Europei, inclusiv în România, ar putea fi extinse de la 1.000-1.500 de oameni la 3.000 până la 5.000.

Sursa: NATO

Sursele Sky News susțin și că NATO ar putea desemna Rusia drept ”cea mai importantă și directă amenințare”. Se discută și despre crearea unui sistem defensiv, un scut anti-rachetă similar faimosului ”Iron Dome” folosit de statul Israel.

Actuala strategie a NATO față de Rusia produce nemulțumiri în rândul aliaților expuși unei invazii. Kaja Kallas, șefa guvernului Estoniei, a declarat că planurile aliate de apărare a țărilor baltice prevăd că acestea vor fi cucerite de ruși și eliberate de NATO abia după aproximativ 180 de zile. ”Dacă comparăm dimensiunile Ucrainei și cele ale statelor baltice, asta va însemna distrugerea completă a țărilor și culturii noastre”, a spus ea.

You will find more infographics at Statista

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că la summit vor fi luate ''decizii importante privind cinci capitole ''cheie'', printre care sprijinul pentru Ucraina, consolidarea prezenţei militare şi aprobarea noului Concept Strategic, documentul care va orienta strategiile Alianţei în anii următori. Acesta a fost revizuit ultima dată în 2010.

Sursa foto: DVIDS / U.S. Army photo by Pfc. Zachery Perkins

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: