Japonia, afectată de temperaturi record, se teme de o penurie de electricitate

Autorităţile din Japonia au avertizat populaţia niponă în legătură cu o posibilă penurie de electricitate, în contextul în care această ţară se confruntă cu temperaturi record şi oraşul Tokyo a cunoscut cel mai scurt sezon ploios din istoria măsurătorilor sale meteorologice, informează AFP.

"Cerem publicului să îşi reducă consumul de energie la începutul serii", când rezervele de electricitate sunt la cel mai scăzut nivel în Tokyo, a declarat luni secretarul general adjunct al Guvernului nipon, Yoshihiko Isozaki, conform Agerpres.ro.



Guvernul japonez le-a recomandat totuşi locuitorilor ţării să ia măsurile necesare pentru a se proteja de caniculă şi a evita insolaţiile.



Temperaturi de 35 de grade Celsius sunt anunţate luni în capitala niponă, unde mercurul nu va coborî sub valoarea de 34 de grade Celsius până duminica viitoare, potrivit Agenţiei japoneze de meteorologie (JMA).



Într-o perioadă în care sezonul ploilor ar fi trebuit în mod normal să fie la apogeu într-o mare parte a teritoriului Japoniei, JMA a declarat că acest fenomen meteorologic s-a încheiat deja luni în regiunea Kanto, unde se află metropola Tokyo.



Este vorba despre cel mai precoce sfârşit de sezon al ploilor - cu 22 de zile mai devreme decât de obicei - de când Japonia a început să publice astfel de date comparabile, în 1951.



Sezonul ploilor s-a încheiat luni şi în centrul Japoniei şi într-o parte a insulei Kyushu din sud-vestul ţării, stabilind de asemenea un record.



Duminică, termometrul a afişat 40,2 grade Celsius în oraşul Isesaki, situat la 100 de kilometri nord de Tokyo, reprezentând cea mai înaltă temperatură înregistrată vreodată în Japonia în luna iunie.



"Imediat după sezonul ploilor, mulţi oameni nu sunt încă obişnuiţi cu căldura şi prezintă un risc mai mare de insolaţie", a prevenit JMA.



"În fiecare an, lunile iulie şi august sunt călduroase, dar nu am trăit niciodată o astfel de căldură în iunie", a declarat Asako Naruse, în vârstă de 58 de ani, care locuieşte în cartierul Ginza din Tokyo, unde numeroşi trecători se protejau de soare cu ajutorul unor umbrele.

Sursa foto: Sean Pavone / Shutterstock.com

