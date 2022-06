Numărul personalului militar american desfășurat în România va crește la 5000

De asemenea, acesta a arătat că în Polonia va fi creat un sediu permanent al Corpului 5 de Armată al SUA, ca parte a efortului de a crește postura defensivă a blocului militar în țările aflate în prima linie a conflictului ruso-ucrainean, transmite Euractiv.

'Vom menţine o brigadă suplimentară' compusă în total din 5.000 de persoane, care îşi va avea baza în România, a promis Joe Biden, adăugând că SUA vor proceda la 'desfăşurări suplimentare în statele baltice', arată și Agerpres.

Totodată, ca parte a acestui angajament, Joe Biden a declarat că țara sa va trimite încă două escadrile de avioane F35 în Regatul Unit, dar și două distrugătoare suplimentare la baza navală de la Rota, aflată în Spania.

