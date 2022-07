Scurgere uriașă de informații în China. Datele a aproape un miliard de chinezi au ajuns, la liber, în online

Accesul la această bază de date s-a putut face în tot acest timp fără nicio parolă, dar a fost restricționat după ce un user anonim s-a oferit să vândă cei 23 de terabiți de informații pentru 10 bitcoini (aproximativ 200.000 de dolari) pe un forum dedicat hackerilor, informează CNN.

Informațiile conțineau numele, adresele, datele de naștere și numerele de telefon a aproape un miliard de chinezi, precum și istoricul a miliarde de apeluri telefonice făcute de aceștia către poliție pentru reclamații privind dispute domestice, dar și alte capete de acuzare.

