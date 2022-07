Acord pentru coridorul cerealelor între Rusia și Ucraina? Ucraina: Nu semnăm nimic cu Rusia

"Ucraina nu semnează niciun document cu Rusia. Noi semnăm un acord cu Turcia şi cu ONU şi ne asumăm angajamente faţă de acestea. Rusia semnează un acord similar cu Turcia şi ONU", a indicat pe Twitter Mihailo Podoleak, scrie Agerpres.ro.

1. Ukraine does not sign any documents with Russia. We sign an agreement with Turkey and the UN and undertake obligations to them. Russia signs a mirror agreement with Turkey and the UN. 1/2— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 22, 2022