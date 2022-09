David Popovici a câştigat aurul la 100 m liber, cu timpul de 47 sec 13/100, fiind urmat la peste două secunde de al doilea clasat, croatul Jere Hribar, 49 sec 37/100, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat cipriotul Nikolas Antoniou, în 49 sec 91/100.

Patrick Sebastian Dinu a ocupat locul 5, în 50 sec 09/100.

La 50 m liber feminin, Bianca Costea a cucerit medalia de aur, în 25 sec 35/100, devansându-le pe italiencele Sara Curtis, 25 sec 53/100, şi Matilde Biagiotti, 25 sec 60/100.

Vlad Ştefan Stancu a câştigat medalia de bronz în proba de 1.500 m liber, cu timpul de 15 min 17 sec 97/100, fiind devansat de spaniolul Carlos Garach Benito, 15 min 08 sec 14/100, şi de maghiarul Laszlo Galicz, 15 min 12 sec 71/100.

România a ocupat locul 4 în clasamentul pe medalii la Mondialele de juniori, cu 4 de aur, 2 de argint şi 2 de bronz: medaliile de aur au fost cucerite în proba de ştafetă masculină 4x100 m liber (David Popovici, Alexandru Constantinescu, Ştefan Cozma, Patrick Sebastian Dinu), prin David Popovici (200 m liber, 100 m liber) şi Bianca Costea (50 m liber), argintul a fost obţinut de Vlad Stancu (400 m liber) şi de ştafeta combinată 4x100 m liber (David Popovici, Patrick Sebastian Dinu, Rebecca Diaconescu, Bianca Costea), iar bronzul a fost adus de Vlad Stancu (800 m liber şi 1.500 m liber).

Some of the medallist from the last day of competitions in Lima are here!! #FINALima2022



If you want to know them all, take a look to our results section on https://t.co/wfMwlwJm7R 🙂 pic.twitter.com/elylqw2vhs