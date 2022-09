În seara zilei de 21 septembrie, la Nijni Novgorod (la 440 de km est de Moscova), un cetățean rus a încercat să dea foc centrului de recrutare de pe strada Alyosha Peshkov. O persoană neidentificată s-a apropiat de clădire, a spart o fereastră de la parter și a aruncat în ea un cocktail Molotov. În interiorul camerei au luat foc o ușă, un birou și pardoseala. Incendiul a fost stins de pompierii sosiți la fața locului. Nimeni nu a fost rănit, iar atacatorul este căutat în continuare, potrivit Moscow Times.

Un incident similar a avut loc în regiunea Orenburg. Noaptea, două persoane neidentificate au încercat să dea foc biroului de înrolare militară din Gaya. Ușa a luat foc. Poliția a fost nevoită să blocheze parțial strada Lenin. Mai mult, locuitorii din Sankt Petersburg susțin că a existat un incendiu și la ei în oraș, la comisariatul militar, informație confirmată și de Ministerul Regional al Situațiilor de Urgență.

Se pare că noaptea trecută, mai multe cocktailuri Molotov au fost aruncate și către instituțiile oficiale din Rusia. Un astfel de incident s-a petrecut la administrația orașului Togliatti, unde ușa de la intrare a luat foc, flăcările fiind, însă, stinse destul de rapid de pompieri.

Early in the morning in #Tolyatti, #Russia, an unknown man threw a Molotov cocktail at the city administration building, local media reports. pic.twitter.com/gNhk0MJjEb— NEXTA (@nexta_tv) September 22, 2022