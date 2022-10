Luna lui Saturn ar putea fi locuită. Ce au descoperit cercetătorii

Enceladus, una dintre lunile lui Saturn, are un potenţial ridicat de a fi locuibilă deoarece oceanul său ar putea fi bogat în fosfor dizolvat, un element important al vieţii, însă nedetectat pe această planetă a sistemului solar, după cum sugerează un nou studiu.

A doua lună descoperită în jurul lui Saturn, Enceladus, are o carapace groasă de gheaţă într-un ocean subglaciar, formând un înveliş în care oamenii de ştiinţă au găsit cinci elemente de bază ale vieţii: carbon, hidrogen, azot, oxigen şi sulf. Cu toate acestea, fosforul, un element esenţial, nu a fost găsit deocamdată, scrie Agerpres.ro.

Datorită absenţei fosforului, care este o componentă indispensabilă a oaselor, membranelor celulare şi ADN-ului la oameni şi animale, Enceladus a fost cândva considerat de comunitatea ştiinţifică internaţională drept nelocuibil.

Un grup internaţional de cercetători, condus de oameni de ştiinţă din China, a contrazis însă concluziile anterioare susţinând că a descoperit fosfor sub formă de fosfaţi în oceanul acestei luni.

În cadrul studiului, cercetătorii au creat un model de interacţiune apă de mare-rocă pentru a simula geochimia fundului oceanic stâncos al lui Enceladus. "S-a descoperit că apa oceanică de pe planetă este foarte alcalină (foarte sărată) şi lipsită de oxigen, asemănătoare cu apa gazoasă pe care oamenii o beau pe Pământ", a declarat cercetătorul principal Hao Jihua de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din China.

Într-un astfel de mediu gazos, ar dura aproximativ 100.000 de ani pentru ca fosforul să se dizolve din rocile lui Enceladus în ocean.

Hao a remarcat că un ocean de apă lichidă ar fi putut exista timp de mai bine de 100 de milioane de ani pe Enceladus. Având în vedere această istorie potenţial îndelungată, rocile planetei ar putea elibera în ocean cantităţi considerabile de fosfor.

Studiul a fost publicat în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Cu toate că deocamdată prezenţa fosforului nu este o certitudine, acest studiu oferă o referinţă ştiinţifică pentru explorări viitoare ale potenţialei existenţe a vieţii pe Enceladus, potrivit cercetătorilor.

Sursa foto: unsplash.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: