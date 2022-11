"Se pare că ucrainenii tocmai au repurtat o victorie extraordinară: singura capitală regională capturată de Rusia în acest război s-a întors acum sub drapel ucrainean, ceea ce este cu totul remarcabil", a declarat presei consilierul pentru securitatea naţională al Casei Albe, Jake Sullivan, care îl însoţeşte pe preşedintele Joe Biden la summitul ASEAN din Cambodgia.

Sullivan s-a exprimat după intrarea trupelor ucrainene în oraş, ceea ce reprezintă un nou eşec usturător pentru Moscova, după aproape nouă luni de război în Ucraina.

Retragerea forţelor ruse va avea "implicaţii strategice mai largi", în special atenuarea ameninţării pe termen lung din partea Rusiei asupra mai multor oraşe din sudul Ucrainei, printre care şi Odesa, a declarat el.

"Este un moment mare şi se datorează tenacităţii incredibile şi abilităţii ucrainenilor, cu sprijinul unit şi neclintit al SUA şi al aliaţilor noştri", a adăugat Sullivan.

Întrebat despre informaţiile potrivit cărora administraţia preşedintelui Joe Biden ar fi început să exercite presiuni asupra preşedintelui Volodimir Zelenski pentru a lua în considerare negocieri cu Moscova, Jack Sullivan a declarat că Rusia, nu Ucraina este cea care trebuie să se decidă dacă să se aşeze sau nu la masa negocierilor.

Rusia, a spus el, continuă să aibă "revendicări trăsnite" cu privire la autoproclamatele sale anexări de pământuri ucrainene, chiar şi atunci când se retrage în faţa contraofensivei ucrainene.

"Ucraina este parte a păcii în acest conflict, iar Rusia este partea războiului. Rusia a invadat Ucraina. Dacă Rusia ar alege să înceteze să mai lupte în Ucraina şi să plece, ar însemna sfârşitul războiului. Dacă Ucraina ar alege să se oprească să se bată şi să abandoneze, ar însemna sfârşitul Ucrainei", a subliniat consilierul Casei Albe.

"În acest context, poziţia noastră rămâne aceeaşi ca în trecut şi, în mod fundamental, este în strânsă consultare şi în sprijinul preşedintelui Zelenski", a mai subliniat Sullivan.

Mai multe video-uri transmise pe Twitter arată ucrainenii sărbătorind în Herson, după intrarea armatei lui Zelenski în oraș.

