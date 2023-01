Kuweitul vrea să îşi majoreze exponenţial exporturile de motorină şi kerosen în Europa în acest an, ceea ce va ajuta continentul să facă faţă diminuării livrărilor de carburanţi din Rusia, transmite Bloomberg.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, ţara din Orientul Mijlociu se aşteaptă ca în 2023 să îşi majoreze de cinci ori livrările de motorină în Europa, până la 2,5 milioane de tone, adică aproximativ 50.000 de barili pe zi. De asemenea, Kuweitul vrea să îşi dubleze şi exporturile de kerosen în Europa, până la aproape cinci milioane de tone.



Uniunea Europeană va interzice majoritatea importurilor de produse petroliere ruseşti pe cale maritimă începând cu data de 5 februarie 2023. Blocul comunitar, care are un deficit structural de motorină, şi-a făcut stocuri în avans, importând cargouri de motorină atât din Rusia, cel mai mare furnizor extern al său, dar şi din Asia şi Orientul Mijlociu.



Analiştii de la Bank of America avertizează că preţurile la motorină ar putea urca până la 200 de dolari pe baril în cursul acestui trimestru, pentru că embargoul rusesc ar putea declanşa un deficit global.



La rândul lor, analiştii de la JPMorgan Chase & Co. estimează că anul trecut Uniunea Europeană a importat aproape 1,3 milioane de barili de produse rafinate din Rusia, iar motorina a reprezentat jumătate din cantitatea totală.



În ultimii ani, Kuweitul a cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru modernizarea şi construcţia de noi rafinării. Cele mai mari investiţii au fost făcute în complexul Al-Zour, una dintre cele mai mari rafinării din lume, concepută pentru a procesa 615.000 de barili de ţiţei în fiecare zi şi la finele anului trecut a efectuat primele sale exporturi de motorină şi kerosen.



Sursa citată de Bloomberg susţine că planurile firmei de stat Kuwait Petroleum Corp. exclud orice vânzări de kerosen pe piaţa spot. Asta înseamnă că în realitate cantităţile de combustibil pentru avion vândute Europei ar putea fi mai mari decât cele cinci milioane de tone preconizate.



Prima dintre cele trei linii de procesare ale rafinăriei Al-Zour operează în mod stabil şi procesează peste 205.000 de barili de ţiţei pe zi, a precizat sursa. Cea de-a doua linie ar urma să intre în funcţiune la mijlocul lunii februarie, iar cea de-a treia în luna aprilie, a adăugat sursa.



După ce rafinăria Al-Zour va funcţiona la capacitate maximă, Kuweitul va ajunge la o capacitate totală de rafinare de 1,5 milioane de barili pe zi.



Şi alţi mari producători de petrol din Orientul Mijlociu, precum Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, sunt aşteptaţi să îşi majoreze şi ei exporturile de carburanţi în Europa în 2023.

