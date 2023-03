Adeo, compania care deține Leroy Merlin, a transmis printr-un comunicat faptul că "intenționează să cedeze controlul" operațiunilor după cei 18 ani de când a intrat în Rusia, arătând totuși că această măsură ar trebui să facă totuși posibil ca cele 45.000 de locuri de muncă din cele 113 magazine să fie păstrate, iar activitățile companiei să continue.

În același comunicat se mai arată faptul că această cedare a controlului va trebui aprobată de autoritățile ruse, sugerând totodată faptul că intenția exista deja de ceva vreme și că primii pași în acest sens fuseseră făcuți deja de câteva luni.

#BREAKING French DIY retailer Leroy Merlin says to exit Russia, cede stores to local management pic.twitter.com/fhV9isLDio— AFP News Agency (@AFP) March 24, 2023