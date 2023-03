Potrivit analizelor realizate la Londra, autoritățile ruse ar pregăti o campanie masivă de recrutare al cărei obiectiv este acela de a suplimenta efectivele militare cu 400.000 de oameni. Oficial, această campanie este prezentată ca fiind bazată strict pe voluntariat și ar viza doar personal calificat, în loc să fie o mobilizare obligatorie. ”Există însă posibilitatea reală ca în practică, distincția să fie neclară, iar autoritățile locale să încerce să atingă cotele stabilite luând bărbați cu forța la oaste”, afirmă britanicii.

Acest model bazat, teoretic, pe voluntariat, ar fi fost ales de Kremlin pentru a nu provoca nemulțumiri în rândul populației. Este însă destul de neplauzibil că se vor putea recruta astfel 400.000 de oameni, susține Ministerul Apărării de la Londra, dat fiind că cu greu s-au putut mobiliza în toamnă 300.000 de rezerviști. De asemenea, spun britanicii, pentru a reface forța de luptă a Rusiei în Ucraina nu este nevoie doar de soldați, ci și de muniție și echipament.

