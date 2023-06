Ministrul german al apărării: NATO ar putea înlătura unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianţa militară

"Sunt tot mai multe semne că toată lumea va fi de acord cu aceasta", a declarat Pistorius la Bruxelles, când a fost întrebat cu privire la informaţii conform cărora SUA sunt deschise în a-i permite Kievului să renunţe la un proces oficial de candidatură cerut altor ţări în trecut.

"Aş susţine acest lucru", a spus ministrul german, în marja întrevederii cu omologii săi din NATO, la sediul central al alianţei.

Cotidianul Washington Post a informat joi că SUA încearcă să sprijine un plan care ar înlătura piedicile din calea aderării Ucrainei la NATO fără a stabili un calendar pentru această aderare.

Washington Post a citat un înalt oficial american care susţine că Washingtonul este de acord cu propunerea secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, de a-i permite Kievului să ocolească aşa-zisul Membership Action Plan (MAP).

Din 1999, majoritatea ţărilor care intenţionau să adere la NATO trebuiau să participe la acest program, menit să ajute candidaţii să întrunească anumite criterii politice economice şi militare.

Prin scurtarea acestui proces, SUA speră să înlăture divergenţele dintre ţările membre ale NATO cu privire la calea pe care trebuie să o urmeze Kievul pentru a adera la alianţă, a informat Washington Post.

