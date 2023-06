Potrivit Forbes, controller-ul care apare în clipurile de prezentare a submarinului companiei OceanGate nu este unul de Xbox sau PlayStation, ala cum s-a afirmat, ci un Logitech Gamepad F710 ușor modificat (peste două butoane au fost instalate mici manete). Acest controller poate fi cumpărat și în România și costă în jur de 200 de lei.

Nu s-a stabilit vreo legătură între problemele tehnice ale submarinului și dispozitivul de control. Dar, scrie Forbes, Stockton Rush, CEO-ul companiei care operează submarinul ce se scufundă la epava Titanicului, a declarat chiar înainte de lansarea la apă că ”toată chestia asta se bazează pe un controller de jocuri”.

The PlayStation controller being used to pilot the Titan submersible appears to be a @Logitech Gamepad F710, available at Amazon for $30.



I wonder if Logitech would recommend using their products to pilot a homemade submarine to the wreckage of the Titanic. pic.twitter.com/FjnZSWzsyn