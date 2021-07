VIDEO A găsit epava Titanicului și promite alte descoperiri uluitoare cu ajutorul capsulelor marine din viitor

O categorie revoluționară de vehicule amfibii vor transforma căutarea de corăbii ale trecutului scufundate pe fundul oceanului, a transmis arheologul maritim Dr. Robert Ballard, care a găsit epavele celebrului Titanic și al celei mai mari nave de război europene de la vremea ei, cuirsatul Bismarck, renumit în luptele de pe mare ale celui de-al Doilea Război Mondial.

În prezent, Robert Ballard este pionier în dezvoltarea tehnologiei de ultimă oră pentru vehicule subacvatice autonome care va „revoluționa” căutările pentru mai bine de trei milioane de vase trecute prin naufragiu și care zac pe fundul oceanelor, potrivit unei estimări făcute de UNESCO. Multe dintre ele vor contribui la cunoașterea privind viața la bord din vremurile în care s-au scufundat, acum sute sau chiar mii de ani, potrivit The Guardian.

Una dintre aventurile sale submarine poate fi urmărită în videoclipul de mai jos.

„Le vom găsi ca apucații (like crazy)”, a declarat Ballard pentru publicația Observer. „Vor fi făcute descoperiri rapid mulțumită acestei tehnologii. Noi capitole ale istoriei umane urmează să fie citite. Toată lucrarea pe care am făcut-o în trecut în arheologie a folosit vehicule conectate la un vas. Cele pe care le construim acum sunt vehicule noi revoluționare, capabile să lucreze în spații extrem de complexe și de accidentate – o nouă clasă de capsule subacvatice autonome care își au propria inteligență și care vor revoluționa aria arheologiei maritime”.

Vor putea explora adâncurile fără măcar să mai navigheze pe ape

Capsulele vor fi cu atât mai impresionante cu cât vor permite arheologilor maritimi să exploreze adâncurile oceanelor fără a fi nevoiți să iasă în persoană pe apă. În Statele Unite, arheologul a condus recent o expediție de explorarea a Lacului Huron, unde a găsit o corabie naufragiată din anii 1800, printr-o căutare care a fost făcută în întregime de pe sol tare.

„Nu va mai trebui să mai fiu pe ambarcațiunea mea de acum”, a declarat cercetătorul. „Nu va mai fi nevoie nici măcar să avem ambarcațiuni. Însă am venit fiindcă vreau să scap (de vase n.r.)”, a mai zis exploratorul. Bărbatul, care abia a împlinit 79 de ani, se află la a 158-a expediție, în fruntea unei explorări a adâncurilor din Pacific.

Inspirat de povestea Căpitanului Nemo, scrisă de Jules Verne

Național Geographic îi publică memoriile în această perioadă, „Into the Deep” (În adâncuri), în care și-a descris pasiunea pentru explorările oceanelor, pasiune inspirată de Nemo, căpitanul fictiv al submarinului Nautilus din renumitul roman pentru copii Douăzeci de mii de leghe sub mări. În vârstă de 12 ani, Robert Ballard a privit adaptarea ecranizată de Disney: „Mi-a fascinat mintea...Mi-am dorit să fiu Căpitanul Nemo. Am vrut să pășesc pe fundul oceanului”.

În prezent, exploratorul oceanelor deține și operează nava Nautilus, un vas proiectat cercetărilor oceanografice, geologice, biologice și arheologice, și care poate fi urmărit de cei interesați pe internet.

Sursa foto: nautiluslive.org

Despre autor Filip este preocupat de feluritele tipuri de limbaj și de modul în care acestea însoțesc și determină legăturile indivizilor și ale comunităților și obișnuiește să își finalizeze observațiile scriind. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității din București și specializat pe Relații Internaționale, el consideră că instituțiile de pe teritoriul unui stat – și mai cu seamă cele economice – sunt într-o strânsă întrepătrundere cu... Mai multe articole scrise de Filip Bodoc »

Te-ar putea interesa și: