Deznodământ nefericit. Cei cinci pasageri ai submarinului căutat în Atlantic au fost declarați morți

"Apreciem în prezent că patronul nostru Stockton Rush, Shahzada Dawood şi fiul său, Suleman, Hamish Harding şi Paul -Henri Nargeolet sunt din nefericire morţi", a indicat societatea într-un comunicat.

Anunțul vine după ce, anterior, paza de coastă americană a anunțat faptul că a fost găsit un câmp de resturi care ar corespunde structurii submersibilului Titan, coborât în urmă cu mai multe zile într-o expediție de vizitare a celebrei epave a navei Titanic, scufundată în 1912.

BREAKING: All five onboard the missing Titan sub are believed to have died, the company which operates the submersible, OceanGate have said in a statement.



Latest here: https://t.co/L29qKajGdp https://t.co/Ui4bMM8HfB— Sky News (@SkyNews) June 22, 2023