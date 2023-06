Evgheni Prigojin a intrat alături de trupele sale în Rusia și primul oraș ocupat de către aceștia a fost Rostov. El susține că a cucerit cartierul general al armatei ruse din Rostov fără să tragă niciun foc de armă și că are sprijinul populației.

De ce ne susţine ţara? Pentru că mărşăluim pentru dreptate'', a declarat liderul Wagner, acuzat de ''trădare'' de Vladimir Putin.

''Am intrat în Rostov şi, fără să tragem un singur foc de armă, am luat clădirea sediului central'', a adăugat el, într-un mesaj audio pe Telegram.



În imaginile de mai jos, neconfirmate oficial încă, se poate vedea cum mai mulți civili se bat între ei pe străzile din Rostov. Ar putea fi vorba despre încăierări între cei care susțin mișcarea Wagner și cei care sunt împotriva lor. Au mai apărut de-a lungul zilei imagini cu cetățeni care îi luau la rost pe cei de la Wagner, care patrulau pe străzile orașului lor.

⚡️Fights between supporters and opponents of Wagner at the headquarters of the Southern Military District in Rostov-on-Don, pic.twitter.com/Udg1oM79XK— War Monitor (@WarMonitors) June 24, 2023