Canalul de Telegram „Grey Zone”, asociat cu Gruparea Wagner, a scris imediat după prăbușirea avionului în care se afla Prigojin că acesta a fost doborât de focul de apărare aeriană, scrie publicația NEXTA pe Twitter.

Locuitorii din zona respectivă au auzit, înainte de căderea avionului, două explozii, iar acestea sunt confirmate de urmele de inversare pe cer într-unul dintre videoclipuri, precum și de declarațiile martorilor oculari. Ulterior, canalul respectiv a postat fotografii cu aceste explozii și cu urmele de inversare.

Tot pe Telegram mai circula, totodată și o versiune (care s-a dovedit a fi falsă) cum că o rachetă antiaeriană ar fi fost lansată, potrivit canalului „Rybar”, afiliat Ministerului rus al Apărării.

What caused the crash of Yevgeny Prigozhin's plane? Collected for you all versions of what happened to Prigozhin's plane.



Version No. 1: the plane was shot down by air defense.



Telegram channel "Grey Zone", associated with PMC "Wagner", immediately wrote that the business jet… pic.twitter.com/rkrjlOlxPi— NEXTA (@nexta_tv) August 23, 2023