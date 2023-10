Eni SpA a semnat un acord pe 27 de ani cu QatarEnergy pentru a achiziţiona gaze naturale lichefiate (LNG), marcând al treilea contract important din această lună al Qatarului cu o firmă europeană, scrie Agerpres.

Începând din 2026, societatea mixtă dintre QatarEnergy şi Eni va livra anual 1,5 miliarde metri cubi LNG către terminalul plutitor de import terminal din Piombino, Italia, au anunţat firmele luni.

Luna aceasta, TotalEnergies SE şi Shell Plc, de asemenea investitori în proiectele de extindere LNG ale Qatarului, au semnat contracte similare.

Cererea pentru LNG a crescut semnificativ după invadarea Ucrainei de către Rusia, astfel încât Qatarul şi Statele Unite au un rol mult mai extins în aprovizionarea cu gaze a Europei.

Companiile din Europa caută să încheie acorduri cât mai lungi şi pentru cantităţi cât mai mari de LNG în condiţiile în care continentul se pregăteşte de a doua iarnă fără gaze ruseşti.

Dar acordurile sporesc temerile privind îndeplinirea obiectivelor climatice ale UE, care s-a angajat să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

Qatarul se grăbeşte să găsească clienţi, după ce a investit miliarde de dolari pentru a majora producţia cu 64% până în 2027. Proiectul său North Field East, unde Eni este unul din parteneri, ar urma să producă 32 milioane tone pe an, în timp ce extinderea zăcământului North Field South va aduce încă 16 milioane tone pe an. Incluzând contractul cu Eni, până acum Qatarul s-a angajat să-şi majoreze capacitatea LNG cu aproape 20 milioane tone pe an.

Eni, anterior un cumpărător major de gaze ruseşti, importă deja 2,9 miliarde metri cubi de gaze pe an din Qatar în Europa, conform unui contract din 2007, iar noul pact contribuie şi mai mult la siguranţa aprovizionării Italiei, a precizat compania.

