După atacul sângeros al Hamas din 7 octombrie, care a făcut 1.200 de morţi în Israel, majoritatea civili, potrivit autorităţilor israeliene, armata Israelului bombardează fără încetare Fâşia Gaza şi tancurile sale strâng tot mai mult cercul asupra oraşului Gaza, în special în jurul spitalelor, folosite, potrivit Israelului, drept baze logistice şi militare de către Hamas.

Armata israeliană afirmă că a preluat controlul asupra "Parlamentului Hamas, cartierului general al guvernului, sediilor poliţiei Hamas şi asupra unei facultăţi de inginerie ce servea pentru producţia şi dezvoltarea de arme".

Pe reţelele sociale, imagini arată soldaţi israelieni desfăşurând drapelul alb-albastru al Israelului pe o estradă din faţa Parlamentului, precum şi soldaţi pozând în faţa unui zid pe care este scris "Sediul poliţiei militare".

BIG BREAKING NEWS 🚨 Israeli troops captures Hamas’s military police headquarters in the Gaza Strip. Gaza's Parliament is already captured.



Israel's defence minister bats for voluntary migration of Gaza people to other countries. IDF says it has destroyed over 15,000 targets and… pic.twitter.com/TrznoKyR0I— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) November 14, 2023