Fosta șefă Tinder, predicții despre viitorul dating-ului: Inteligența artificială ne va scăpa de singurătate

Inovația pe care o aduce Meeno pe această piață, de altfel, nu este tocmai de neglijat, din moment ce folosește inteligența artificială pentru a scăpa oamenii de singurătate.

În același timp, însă, Meeno nu se definește drept o aplicație de dating, ci una de relationship coaching (consiliere în privința relațiilor, n.r.). Astfel, Meeno ajută oamenii în acest sens precum un mentor personal, ceea ce este ceva diferit, conform descrierii oficiale a platformei, față de un prieten virtual, un partener sau un terapeut.

Pe de altă parte, spune Nyborg, conform euronews, viitorul dating-ului va fi mai puțin despre dating online, cât despre întâlniri fizice, față în față.

