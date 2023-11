Ciolacu crede că România nu este gata să se alinieze la decizia CEDO despre cuplurile de același sex

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, în data de 23 noiembrie, că România nu este pregătită pentru decizia CEDO cu privire la statutul juridic al cuplurilor formate din persoane de acelaşi sex, scrie Agerpres.

Şeful Executivului a fost întrebat, într-o emisiune la Europa FM, ce răspuns va da ţara noastră, până pe 25 martie, propunerilor fixate în decizia CEDO referitoare la cuplurile formate din persoane de acelaşi sex.

"Nu e pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. Nu este nici prima (decizie CEDO - n.r.), nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment. Nu sunt un om obtuz, face parte din lume, nu am nicio reţinere, am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, nu am nicio problemă, eu vorbesc acum din punctul de vedere de prim-ministru", a afirmat Ciolacu.

Întrebat, în context, dacă România "va încălca această hotărâre a CEDO", premierul a răspuns: "Nu este nici prima, nici ultima, dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru".

Sursa foto: Shutterstock.com

