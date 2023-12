"Congresul trebuie să decidă dacă va continua să susţină lupta pentru libertate în Ucraina (...) sau dacă va ignora lecţiile pe care le-am învăţat din Istorie şi îi va permite ca Putin să câştige", a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, consilierul pentru securitate naţională al preşedintelui SUA Jake Sullivan. El a apreciat că "votarea împotriva unei finanţări suplimentare pentru Ucraina va răni Ucraina şi va ajuta Rusia; va afecta democraţia şi îi va ajuta pe dictatori".

Într-o scrisoare adresată luni lui Mike Johnson, preşedintele Camerei Reprezentanţilor cu majoritate republicană, responsabila pentru buget a Casei Albe, Shalanda Young, a afirmat că "dacă Congresul nu acţionează, până la sfârşitul anului vom fi lipsiţi de resurse pentru a oferi mai multe arme şi echipamente Ucrainei şi pentru a-i furniza echipament din stocuri militare americane".

Scrisoarea a fost publicată într-un moment în care Ucraina a recunoscut eşecul contraofensivei sale de vară, în timp ce Rusia lansează atacuri repetate în special împotriva oraşului Avdiivka, estul ţării.

Pe de altă parte, directoarea pentru buget a Casei Albe, Shalanda Young, a avertizat într-o scrisoare adresată luni preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, şi altor lideri din Congres că Statele Unite sunt pe cale să-şi epuizeze timpul şi banii în efortul de a ajuta Ucraina să-şi poarte războiul cu Rusia, relatează Reuters.

