Comisia Europeană: Există un deficit considerabil în schimburile comerciale dintre UE și China

Uniunea Europeană nu va tolera la nesfârşit un dezechilibru în schimburile sale comerciale cu China, a avertizat marţi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, afirmându-şi totodată preferinţa pentru "soluţii negociate", cu două zile înaintea summitului UE-China, ce va avea loc joi şi vineri la Beijing, scrie Agerpres.

"Liderii europeni nu vor tolera mult timp un dezechilibru în schimburile comerciale", a declarat von der Leyen într-un interviu acordat agenţiei France Presse în numele European Newsroom. "Dispunem de instrumente pentru a ne proteja piaţa", dar UE preferă "soluţii negociate", a completat ea.

Ursula von der Leyen şi preşedintele Consiliului European, Charles Michel, sunt aşteptaţi joi la Beijing pentru un summit UE-China. Acesta este un "summit al opţiunilor" şi "mai multe opţiuni pozitive pot fi decise pentru îmbunătăţirea situaţiei", consideră preşedinta Comisiei Europene, care mai apreciază că o reechilibrare a schimburilor comerciale cu UE este de asemenea în interesul Chinei, sens în care a cerut Beijingului să "examineze cu atenţie" opţiunile aflate pe masă.

Deficitul comercial al UE în relaţiile comerciale cu China s-a dublat în ultimii doi ani, atingând în anul 2022 cifra record de 390 de miliarde de euro. "Dezechilibrul este vizibil", exporturile chineze către UE sunt de trei ori mai mari decât cele ale UE către China, a remarcat Ursula von der Leyen.

"Cu alte cuvinte, când aveţi trei containere care vin din China spre Europa, două dintre ele se întorc goale" în China, a ilustrat ea. În general, a sintetizat şefa Comisiei Europene, în ultimele decenii China şi-a diminuat "sistematic dependenţa faţă de lume şi a crescut dependenţa lumii faţă de China".

Însă, în condiţiile încetinirii creşterii economice în China, mai mulţi experţi au exprimat îndoieli cu privire la marja de manevră a UE pentru a obţine o reechilibrare semnificativă a schimburilor sale comerciale cu această ţară.

Încetinirea economiei Chinei afectează întreaga lume

Această încetinire a activităţii în China are consecinţe asupra economiei mondiale, a admis de altfel şi preşedinta Comisiei Europene. Actori importanţi şi-au închis pieţele, iar aceasta are consecinţe "enorme" pentru piaţa europeană, a observat von der Leyen, subliniind în plus dificultăţile în ce priveşte competitivitatea pe care le creează producătorilor europeni supracapacităţile de producţie ale Chinei şi subvenţiile pe care aceasta le acordată propriilor companii.

"Vom discuta despre aceste subiecte, cu fapte şi cifre, şi despre modalităţile de reechilibrare a comerţului între UE şi China", având în vedere şi faptul că societăţile europene nu pot pătrunde liber pe piaţa chineză din cauza "tratamentului preferenţial" de care beneficiază companiile chineze, a indicat von der Leyen.

"Vom examina de asemenea subvenţiile deghizate, directe sau indirecte, în favoarea companiilor chineze", a completat ea, adăugând că UE sprijină "concurenţa loială", inclusiv atunci când este vorba despre companii care operează pe piaţa europeană.

Preşedinta executivului comunitar a amintit aici cazul maşinilor electrice fabricate în China, care face obiectul unei investigaţii iniţiate de Comisia Europeană la jumătatea lunii septembrie pentru subvenţii pe care le consideră ilegale. "Ne aflăm în mijlocul acestei anchete, aşadar ea mai mai dura", a menţionat von der Leyen, fără alte detalii.

Ea va aborda împreună cu Charles Michel în discuţiile cu interlocutorii lor chinezi - printre care şi preşedintele Xi Jinping - Ucraina şi problema ocolirii sancţiunilor occidentale impuse Rusiei, respectiv ajutorul pe care companii chineze l-ar oferi Rusiei pentru a obţine produse şi tehnologii folosite în efortul de război contra Ucrainei.

"Suntem într-un dialog intens cu China şi le vom arăta diferite exemple" pe acest subiect şi "vom cere Chinei să acţioneze în aceste cazuri", a spus preşedinta Comisiei. Ea doreşte de asemenea ca Beijingul să-şi folosească influenţa faţă de Moscova, "ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent", pentru a-şi retrage trupele din Ucraina.

Întrebată despre rolul Chinei în negocierile asupra combaterii încălzirii globale deschise în cadrul summitului COP28 de la Dubai, Ursula von der Leyen a subliniat importanţa etapei actuale a discuţiilor.

"Modul în care China va acţiona la COP28 va fi un moment decisiv", a menţionat ea, amintind că China generează 28% din emisiile de gaze cu efect de seră, faţă de 7% în cazul UE.

Pe de altă parte, von der Leyen intenţionează să abordeze la summitul UE-China şi cazul europarlamentarilor sancţionaţi de Beijing, sancţiuni despre care ea a spus că le-a "considerat mereu nejustificate". Eurodeputatul francez Raphaël Glucksmann şi cel german Reinhard Bütikofer au fost sancţionaţi de Beijing în anul 2021 după ce au denunţat represiunea împotriva minorităţii musulmane uigure din vestul Chinei.

Într-un discurs susţinut luna trecută la Berlin, Ursula von der Leyen a formulat o serie de critici la adresa Chinei, atât cu privire la abordările politice, cât şi la acţiunile economice ale Beijingului care dezavantajează UE.

"China a recurs tot mai mult la coerciţie comercială, la boicotul produselor europene şi la controale la export pentru materiile prime critice. Este suficient să ne gândim la recenta pregătire a unor posibile restricţii pentru exporturile de galiu şi germaniu, care sunt esenţiale pentru fabricarea de bunuri precum semiconductorii sau panourile solare", a menţionat von der Leyen, potrivit agenţiei EFE.

"Deşi nu dorim să rupem legăturile cu China, trebuie să eliminăm riscurile în relaţia noastră şi ne construim strategia de reducere a riscurilor pe trei piloni: apărarea intereselor noastre economice legitime, dialogul pentru abordarea diferenţelor noastre şi diversificarea partenerilor noştri" pentru a reduce dependenţa excesivă a UE faţă de China în aprovizionarea cu unele produse şi materii prime, a rezumat şefa Comisiei Europene.

China "are o agendă prin care doreşte să schimbe regulile în favoarea intereselor naţionale", ceea ce "este contrar intereselor noastre şi valorilor noastre" europene, a indicat preşedinta Comisiei Europene în acel discurs, susţinut la un eveniment organizat în comun pe 16 noiembrie la Berlin de think-tank-urile Consiliul European pentru Relaţii Externe şi MERICS, cel din urmă fiind sancţionat de Beijing pentru "prejudicierea severă a intereselor şi suveranităţii Chinei şi răspândirea cu rea intenţie de minciuni şi dezinformări".

"Trebuie să recunoaştem un element expres de rivalitate în relaţia noastră. Dar această rivalitate nu trebuie să fie neapărat ostilă. Poate fi constructivă. De aceea trebuie să fim echilibraţi şi strategici în răspunsul nostru", a concluzionat ea, subliniind că UE trebuie să continue cooperarea cu China, două domenii în care aceasta este posibilă fiind combaterea schimbărilor climatice şi protejarea biodiversităţii.

"Vom merge în China cu bună credinţă. Nu ne vom feri să ne exprimăm preocupările" la summitul UE-China, a asigurat Von der Leyen în acelaşi discurs.

