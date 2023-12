Olanda anunță că este de acord cu aderarea Bulgariei la Schengen

Olanda a declarat că este de acord cu aderarea Bulgariei la spaţiul Schengen, transmit Reuters şi AFP, preluat de Agerpres.

Anunţul a fost făcut Ministerul Justiţiei olandez, ceea ce pune capăt opoziţiei de lungă durată a Olandei faţă de intrarea Bulgariei în spaţiul european de liberă circulaţie.



La Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) din decembrie 2022, Olanda se pronunţase împotriva aderării Bulgariei (indirect şi împotriva aderării României) la spaţiul Schengen, obiecţiile olandeze fiind legate în special de corupţie şi migraţie.



Însă vineri Ministerul Justiţiei olandez a declarat că acum Bulgaria îndeplineşte condiţiile pentru a se alătura spaţiului Schengen.



În acest context, Austria rămâne singura ţară care ar trebui să îşi schimbe poziţia şi să accepte aderarea la Schengen a României şi a Bulgariei, ce îndeplinesc criteriile tehnice necesare. Viena s-a pronunţat în ultimul an împotriva extinderii spaţiului de liberă circulaţie, invocând faptul că acesta nu este funcţional întrucât în centrul şi vestul Europei ajung numeroşi migranţi neînregistraţi.



Totuşi, în urmă cu câteva zile Austria a lăsat de înţeles că ar accepta intrarea în Schengen într-o primă fază a României şi a Bulgariei cu frontierele aeriene.



Aflat la Bruxelles, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat joi că tema aderării României la spaţiul Schengen "rămâne complicată" şi că în acest dosar "mai este mult de negociat".



El a spus că a avut o întâlnire informală, la invitaţia preşedintei Comisiei Europene, la care au mai participat cancelarul austriac şi premierul bulgar. "Negocierea pe Schengen rămâne complicată. A fost o discuţie bună, într-o atmosferă pozitivă, dar am putut cu toţii să ne dăm seama că mai este mult de negociat până când ajungem la o concluzie, care este, evident, satisfăcătoare pentru toate părţile. Nu pot să-mi imaginez o decizie care este satisfăcătoare pentru o parte şi complet nesatisfăcătoare pentru altă parte. Nu vreau să intru în detalii, suntem în negocieri, suntem în discuţii, mai e de discutat", a declarat şeful statului român.



Întrebat dacă varianta intrării României în Schengen cu spaţiul aerian rămâne una viabilă, Iohannis a răspuns: "Mai e mult de negociat".



Anterior în cursul zilei de vineri, premierul bulgar Nikolai Denkov afirmase la Bruxelles că aşteaptă ca parlamentul olandez să-şi ridice veto-ul privind aderarea ţării sale la Schengen în zilele următoare.



"Am parcurs un lung drum pentru a face acest lucru posibil", a declarat şeful guvernului bulgar.



El a enumerat legile adoptate de parlamentul bulgar, închiderea Mecanismului de Cooperare şi Verificare al Comisiei Europene, rezultatele pozitive ale ultimei misiuni în Bulgaria a Comisiei cu oficiali de la Haga şi Viena. "Toţi aceştia au fost paşi care ne-au dus în acest moment în care aşteptăm un rezultat pozitiv", a spus şeful executivului bulgar.



Acesta a precizat că discuţiile continuă cu Austria. "Discutăm scenarii, facem schimb de texte posibile ale unei decizii. Dar cât timp nu este totul convenit este vorba doar de discuţii preliminare. Un lucru este sigur: fără o decizie pozitivă a Olandei, totul a fost fără rost", a adăugat premierul bulgar.



"Olanda a spus mereu că este important pentru ea să vadă recomandările privind statul de drept îndeplinite. Ea a vrut să vadă concluziile misiunii verificate de Comisia Europeană. Există un raport, unul foarte pozitiv. Decizia guvernului olandez de astăzi este bazată pe acest raport", a mai spus Nikolai Denkov presei bulgare la Bruxelles.

Sursa foto: Shutterstock

