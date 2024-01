"Lena, biblioteca de haine" propune clienţilor să îşi schimbe stilul după cum doresc prin închirierea de haine de calitate.

"Este pur şi simplu foarte bună", a declarat cu entuziasm Ikram Cakir înainte de a returna o bluză cu modele colorate în nuanţe de albastru şi alb şi de a pleca apoi cu un obiect asemănător, roz deschis.

Această responsabilă de campanie pentru un ONG, în vârstă de 37 de ani, vizitează locul aproximativ o dată la trei săptămâni, încântată că îşi poate reînnoi garderoba în mod regulat datorită acestei iniţiative sustenabile.

"Se cumpără o mulţime de haine şi nu se poartă. Cred că este o modalitate foarte frumoasă de a putea purta haine noi fără a epuiza planeta", a adăugat ea pentru AFP.

