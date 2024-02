Zelenski l-a demis pe generalul Zalujnîi de la comanda forţelor armate; postul va fi preluat de generalul Sîrski

Ministrul ucrainean al apărării, Rustem Umerov, a anunţat joi înlocuirea foarte popularului comandant-şef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi, după ce acesta din urmă a avut mai devreme o discuţie cu preşedintele Volodimir Zelenski, care a declarat că a sosit momentul efectuării unor schimbări în conducerea armatei, dar doreşte ca Zalujnîi să rămână în "echipa sa", relatează AFP şi Reuters.

"Am discutat despre înnoirea de care au nevoie Forţele Armate ale Ucrainei. Am discutat de asemenea despre înnoirea leadership-ului Forţelor Armate ale Ucrainei. A sosit momentul schimbării", a scris Zelesnski pe Telegram, conform Agerpres.ro.



Într-o declaraţie separată, generalul Zalujnîi a transmis că "a avut o discuţie importantă şi serioasă" cu Zelenski şi că a fost luată decizia efectuării unor schimbări de strategie şi tactică în războiul cu Rusia.



Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul forţelor terestre, a fost numit de Zelenski să preia postul lui Zalujnîi.



Înlocuirea generalului Zalujnîi a fost evocată în ultima vreme, în urma unor neînţelegeri ale acestuia cu şeful statului.



Declanşatorul divergenţelor dintre Zelenski şi Zalujnîi a fost un articol pe care generalul ucrainean l-a publicat în noiembrie, după eşecul contraofensivei ucrainene din vară, şi în care a avertizat că războiul cu Rusia a ajuns într-un impas, în stadiul unui conflict de uzură, prin urmare Ucraina are nevoie de noi arme superioare tehnologic celor ruseşti şi de noi efective de soldaţi pentru a putea să avanseze.



Preşedintele l-a contrazis atunci pe comandantul-şef al armatei, Zelenski punând rezultatele sub aşteptări ale contraofensivei ucrainene pe seama superiorităţii aeriene a Rusiei şi susţinând că armata ucraineană va putea să desfăşoare în primăvara anului 2024 o nouă contraofensivă, care de această dată va reuşi.



Divergenţele dintre cei doi asupra strategiei militare au continuat. Astfel, în timp ce generalul Zalujnîi a cerut recrutarea a încă circa 500.000 de soldaţi pentru înlocuirea pierderilor şi efectuarea unei rotaţii măcar parţiale a trupelor epuizate de aproape doi ani de război, preşedintele Zelenski s-a arătat reticent faţă de o asemenea măsură nepopulară.

