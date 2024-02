De asemenea, întrebat de publicația poloneză Rzeczpospolita dacă un astfel de arsenal nu este prea scump, generalul a răspuns faptul că "pacea și securitatea nu au preț".

Întrebat în continuare dacă un astfel de scenariu este realist, acesta și-a întărit afirmația, spunând că este cât se poate de realist și că s-ar putea ajunge la o astfel de situație prin programul "Nuclear sharing", prin care ogivele nucleare ale statelor care dețin astfel de armament pot fi staționate în țările care nu le pot produce.

Poland may obtain nuclear weapons in a few years



This was stated by Polish General Jarosław Kraszewski in an interview with RMF FM.



He called such a scenario quite realistic - within the framework of NATO's Nuclear sharing program. "I consider having such an arsenal as a task…