Produsul creat de NEC și Kimuraya vine în cinci arome, despre care cele două companii spun că surprind esența sentimentelor asociate cu dragostea, arată CNN.

Conform unui comunicat transmis de asocierea dintre cele două firme, NEC a folosit inteligența artificială pentru a analiza conversațiile dintr-o emisiune TV de dating, dar și cântece care includ referințe despre dulciuri și fructe în versuri.

Prin această analiză, prin urmare, au fost identificate cinci elemente-cheie ale romantismului, după cum urmează: prima întâlnire, primul date, gelozia, suferința din dragoste și dragostea reciprocă.

Brutăria a început apoi să aplice rețetele proprii pentru a transforma aceste elemente în mai multe sortimente de așa-numită pâine romantică.

