Bloomberg| Mondelez face din ce în ce mai mulți bani în Rusia: afacerile sale sunt în continuă creștere

În pofida promisiunilor iniţiale de a-şi reduce operaţiunile din Rusia, prezenţa producătorului american de alimente Mondelez, care deţine mărci precum Oreo şi Cadbury, este în creştere după anumiţi indicatori, arată documentele interne şi studiile de piaţă consultate de Bloomberg.

În perioada ianuarie-iulie anul trecut, operaţiunile din Rusia ale Mondelez au importat aproximativ 20 de milioane de kilograme de ciocolată, biscuiţi şi dulciuri, în creştere cu 2% în ritm anual, potrivit celor mai recente date ale agregatorului american ImportGenius, care publică date cu privire la schimburile comerciale pe baza datelor colectate de pe urma facturilor electronice.



Companiile europene şi americane se confruntă cu alegeri dificile în Rusia: fie se retrag şi cel mai probabil cedează nişte afaceri foarte profitabile către guvernul de la Moscova care vrea să îşi finanţeze efortul de război, fie rămân în Rusia şi sunt criticate pentru această decizie.



"Dacă ne-am suspenda în totalitate operaţiunile, am riscă să cedăm operaţiunile noastre către o altă parte care ar putea utiliza profiturile în scopuri proprii. Ar însemna să eliminăm o parte din aprovizionarea cu alimente pentru multe familii care nu au niciun cuvânt de spus cu privire la război", a precizat Mondelez într-un comunicat de presă.



Un exemplu în acest sens este un filmuleţ de pe YouTube în care naratorul, un expat care operează canalul "Travelling With Russell, face un tur printr-un supermarket de la marginea Moscovei la finele lui 2023 şi arată cum rafturile oferă numeroase produse occidentale, de la chips-uri Lay's, biscuiţi Alpen Gold şi până la ciocolata Milka. "Acesta este produsul meu favorit", spune naratorul arătând spre cele opt varietăţi de Alpen Gold, produs de Mondelez International Inc. Mişcarea camerei arată numeroase varietăţi de Milka, alături de ciocolata Toblerone, de asemenea produsă de Mondelez.



Documentele consultate de Bloomberg mai arată că recent Mondelez a efectuat numeroase studii de piaţă în Rusia. De exemplu în luna octombrie, producătorul bomboanelor Halls şi biscuiţilor Ritz a testat o modificare a produselor Milka prin intermediul firmei de cercetare de piaţă Ipsos. În luna decembrie, Mondelez a prezentat rezultatele unui studiu Nielsen cu privire la modul în care comportamentele post-pandemie în Rusia au afectat Milka, Alpen Gold şi Oreo. În sfârşit, în luna ianuarie a acestui an Mondelez a examinat comportamentul Generaţiei Z din Rusia cu ajutorul Kantar.



Toate aceste activităţi nu sunt cele ale unei companii care are de gând să se retragă de pe o piaţă. "Mondelez trebuie să profite de acest moment pentru a câştiga acest segment" se precizează într-o concluzie a unei prezentări datată decembrie 2023.



Este o schimbare semnificativă faţă de situaţia din luna martie 2022, când directorul general Dirk Van de Put spune că Mondelez îşi "reduce toate activităţile non-esenţiale din Rusia", pentru ca în luna iunie a acestui an compania să anunţe că "şi-a redus activităţile, a încetat noile investiţii de capital, noile lansări de produse şi cheltuielile cu publicitate în Rusia".



Ca răspuns la solicitările Bloomberg, Mondelez susţine că respectă sancţiunile în timp ce acordă operaţiunilor sale din Rusia mai multă autonomie. "Practic la finele lui 2023 operaţiunile noaste locale operează mai independent. Produsele vândute în Rusia sunt acum produse şi distribuite local, fără importul de produse finite din Europa în Rusia sau exporturi din Rusia în Europa", a precizat Mondelez.



Alimentele şi alte produse de bază, inclusiv dulciurile, nu sunt vizate de niciun fel de sancţiuni internaţionale şi alte companii americane continuă să operează în Rusia, chiar dacă se împlinesc doi ani de la debutul invaziei în Ucraina.

Sursa foto: wutzkohphoto / Shutterstock.com

