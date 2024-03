Concret, trenul, care are indicativul T-Flight, a atins viteza de 623 km/h și a fost construit chiar de către o companie a statului chinez, după cum informează livescience.

Cel puțin conform teoriei, într-o fază ulterioară a proiectului T-Flight ar putea să circule mai rapid decât un avion, care de regulă are o viteză de croazieră situată între 925 și 966 km/h.

Pentru a testa acest tren, de altfel, a fost construit un tunel de 1,2 km lungime unde orice eroare de proiectare mai mare de 2 milimetri în plus, în sensul unei diferențe de nivel care să împiedice înaintarea trenului, ar fi însemnat, practic, că testul nu se poate realiza.

China is one step closer to a cutting-edge transportation system involving a 1,000 km/h high-speed #maglev #train running in a low vacuum pipeline after newly completing the main structure of a 2-km full-scale test pipeline in N China's Shanxi, the longest of its kind globally. pic.twitter.com/rDv1NEQ20k