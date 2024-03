Sinteza atacului terorist din Moscova. Ce știm până acum

Cel puţin 40 de oameni au fost ucişi şi peste 100 răniţi în momentul în care bărbaţi înarmaţi şi îmbrăcaţi în uniforme de camuflaj au deschis vineri focul asupra mulţimii la un concert desfăşurat la sala Crocus City Hall de lângă Moscova, a anunţat serviciul federal de securitate al Rusiei, FSB, citat de Reuters.

Ce se ştie până acum despre atac

Mai mulți bărbați au deschis vineri seară focul la Crocus City Hall din Krasnogorsk, lângă Moscova, în timpul unui concert al trupei rock "Piknik".

Atacul a fost revendicat de gruparea islamistă Stat Islamic.

Patruzeci de oameni au murit şi 146 au fost răniţi în atacul armat, începând cu orele 19:15 GMT.

Interfax a relatat că nu mai puţin de cinci bărbaţi au fost implicaţi în atac.

Procurorii ruşi au numit atacul "un act de terorism" şi au deschis o anchetă penală.

SUA a avertizat de acum două săptămâni cu privire la un atac terorist în Moscova.

Un martor a declarat reporterilor Reuters aflaţi în afara sălii de concerte că au fost folosite arme automate.

TASS a relatat că mai mulţi oameni rămăseseră în interiorul clădirii, care a fost cuprinsă total de flăcări, şi că alţii erau blocaţi pe acoperiş.

Gruparea sunită militantă Statul Islamic - care nu este la primul atac împotriva Rusiei - a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru masacru.



"Combatanţi ai Statului Islamic au atacat o mare adunare de creştini în oraşul Krasnogorsk, la periferia capitalei ruse, Moscova, şi au ucis şi rănit sute de oameni şi au provocat o mare distrugere în acest loc înainte de a se retrage la bazele lor într-o manieră sigură", a informat agenţia Amaq, organul de propagandă al organizaţiei, pe canalul de Telegram.

Agenţia RIA a transmis că se presupune că indivizii implicaţi în atac sunt în libertate.



Potrivit portalului media rus Fontanka, printre cei împuşcaţi se numără şi copii. Fontanka o citează pe Nina Ostanina, o deputată din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus.



Sala de spectacol are o capacitate de 6.200 de locuri



Într-unul dintre cele mai grave atacuri de acest tip din Rusia din ultimii ani, cel puţin cinci atacatori înarmaţi au putut fi văzuţi în înregistrări video neverificate deschizând focul în repetate rânduri asupra civililor care ţipau şi care încercau să se ascundă în sala de concerte, tocmai când trupa rock rusă "Piknik" urma să urce pe scenă pentru a cânta.



Toate biletele la spectacol fuseseră vândute pentru această sală, situată într-o suburbie vestică a Moscovei, aflată în apropierea unui mall care se numeşte tot Crocus City. Sala de spectacol are o capacitate de 6.200 de locuri.



În alte înregistrări video se putea vedea cum bărbaţii trăgeau în oameni sub ceea ce părea a fi un indicator de la intrarea către Crocus City Hall. Oameni care zăceau nemişcaţi în bălţi de sânge în afara sălii erau deopotrivă vizibili, scrie Reuters.



"Dintr-o dată s-au auzit bubuituri în spatele nostru - focuri de armă. O rafală - nu ştiu ce", a declarat un martor pentru Reuters sub rezerva anonimatului. "A urmat o busculadă, toată lumea fugea către lift. Toată lumea ţipa, toată lumea fugea", a adăugat martorul.



Flăcări se înălţau spre cer, iar fuioare de fum negru se ridicau deasupra sălii de concerte, iar sute de lumini albastre de la vehiculele de urgenţă străluceau în noapte, potrivit înregistrărilor video de la faţa locului şi a fotografiilor Reuters.



Suprafaţa totală pe care se întinde incendiul este de 12.900 de metri pătraţi, a relatat Interfax, care a adăugat că nu s-a reuşit controlarea focului.



Elicoptere încercau să înăbuşe flăcările şi 100 de persoane au fost evacuate de la subsol, a relatat presa rusă. Acoperişul sălii de concerte se prăbuşea, potrivit agenţiei RIA.



Mass-media rusă a relatat că s-a produs o a doua explozie la Crocus City Hall şi au existat relatări potrivit cărora unii dintre atacatori s-au baricadat undeva în clădire.



MAE rus a calificat tragedia drept ''un atac terorist sângeros''

SUA a avertizat de acum două săptămâni cu privire la un atac terorist în Moscova

În urmă cu două săptămâni, ambasada SUA în Rusia a avertizat că "extremişti" au planuri iminente de a comite un atac la Moscova.



Ambasada a emis avertismentul la câteva ore după ce FSB anunţase că dejucase un atac care viza o sinagogă din Moscova şi care urma să fie comis de o celulă a grupării sunite militante Stat Islamic.



Preşedintele rus Vladimir Putin, care a fost reales duminica trecută pentru un nou mandat de şase ani, a trimis mii de militari în Ucraina, în 2022, şi a avertizat în repetate rânduri diferite puteri - inclusiv ţări din Occident -, acuzându-le că încearcă să semene haos în interiorul Rusiei.



Putin este informat în timp real despre atacul de lângă Moscova, a afirmat Kremlinul.



"Încă de la primele minute ale incidentului de la Crocus City Hall, preşedintele a fost informat despre începerea atacului armat. Preşedintele este constant informat de către toate serviciile relevante despre ceea ce se întâmplă şi despre măsurile luate. Şeful statului a dat toate instrucţiunile necesare", a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Dmitri Peskov.

Securitate întărită în Moscova

După atac, Rusia a întărit măsurile de securitate pe aeroporturi, în gări şi în întreaga capitală - o zonă urbană vastă cu o populaţie de peste 21 de milioane de oameni.



"O tragedie îngrozitoare a avut loc la centrul de cumpărături Crocus City astăzi. Îmi pare rău pentru apropiaţii victimelor", a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care a anulat toate evenimentele programate la Moscova pentru acest weekend.



Casa Albă a declarat că imaginile de la atac sunt greu de privit, în timp ce MAE german a calificat imaginile drept "înfiorătoare".

Sursa foto: @The_Red_Dragoon / Twitter

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: