Atac la Moscova | Premierul polonez se teme ca atacul să nu devină un pretext pentru ”escaladarea violenței”

"Polonia condamnă cu fermitate atacul brutal (...). Suntem cu toţii în doliu pentru familiile victimelor. Sperăm că această teribilă tragedie să nu servească nimănui drept pretext pentru o escaladare a violenţei şi agresiunii", a scris şeful guvernului polonez pe reţeaua de socializare X, preluat de Agerpres.ro.

Poland strongly condemns the brutal attack at the Crocus City Hall in Moscow. We all grieve for the families of the victims. We hope that this terrible tragedy will not become a pretext for anyone to escalate violence and aggression.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 23, 2024