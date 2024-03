Lukaşenko îl contrazice pe Putin: Atacatorii din Moscova au încercat să fugă prin Belarus

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, un aliat apropiat al Rusiei, a declarat că autorii atentatului de la sala de concerte de lângă Moscova au încercat mai întâi să fugă în Belarus, în timp ce Moscova susţine doar că aceştia voiau să treacă în Ucraina, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Preşedintele belarus, citat de agenţia de presă oficială belarusă Belta, a afirmat că teroriştii s-au deplasat mai întâi spre graniţa cu Belarus. În plus, el a mai spus că serviciile de informaţii ale Federaţiei Ruse şi ale Belarusului au interacţionat într-un mod eficient.



"Nu au putut intra în Belarus. Au văzut asta, aşa că şi-au schimbat traseul şi s-au îndreptat spre graniţa ruso-ucraineană", afirmă Lukaşenko, conform unui comunicat de presă al preşedinţiei de la Minsk.



"Coordonatorii lor (noi avem suspiciuni despre unii dintre ei, îl voi suna pe Putin şi-i voi spune despre suspiciunile mele) au înţeles că era imposibil să intre în Belarus. Pentru că din primele minute, la fel cum în Rusia s-a trecut la un regim de securitate întărit, la fel am trecut şi noi. Toate unităţile au fost plasate în stare de alertă maximă", a declarat Lukaşenko.



"De ce am spus asta? Pentru că am văzut tot felul de reproşuri exprimate la adresa lui Putin...Da, noi cu Putin nu am dormit 24 de ore! Dar ei (detractorii) nu ştiu asta! A fost o interacţiune strânsă", a afirmat liderul de la Minsk.



De îndată ce serviciile de informaţii le-au raportat că maşina cu terorişti se îndreaptă spre Briansk s-a ajuns la un acord că Belarus îşi va bloca partea sa de graniţă, iar ruşii vor acţiona de cealaltă parte a frontierei, a spus Lukaşenko. "Noi am vorbit la telefon. Eu l-am întrebat (pe Putin): Mai ai nevoie de ceva? Nu, totul e în ordine, mi-a răspuns el. M-a întrebat doar: Mă poţi ajuta închizând frontiera? Te voi ajuta, i-am spus eu. Vom face totul. Acesta a fost dialogul", a relatat Aleksandr Lukaşenko.



Aceste comentarii ale preşedintelui belarus intervin după ce Vladimir Putin a afirmat că atacatorilor li se pregătea o "fereastră" de trecere la frontiera ruso-ucraineană.



Frontiera între cele Rusia şi Ucraina, aflate de peste doi ani în război, este totuşi foarte dificil de trecut, mai ales că de o parte şi de alta a frontierei sunt câmpuri minate şi multiple puncte de control, după cum afirmă observatori independenţi.



Mai mult, şeful FSB (ex-KGB), Aleksandr Bortnikov, şi secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Nikolai Patruşev, au acuzat marţi Ucraina şi Occidentul că "ar fi înlesnit" atentatul de la Moscova, revendicat de gruparea jihadistă Statul Islamic, potrivit AFP.



Ba chiar, şeful FSB a declarat că presupuşii atacatori, arestaţi sâmbătă, erau "aşteptaţi" în Ucraina să fie primiţi ca nişte "eroi", conform agenţiei franceze de presă.

