VIDEO | Mai multe persoane au fost luate ostatice într-o cafenea din Olanda

UPDATE: Toate persoanele luate ostatice într-un oraş din Olanda au fost eliberate, iar suspectul a fost arestat, a anunţat poliţia olandeză. "Ultimul ostatic tocmai a fost eliberat. O persoană a fost arestată. Deocamdată, nu putem divulga mai multe informaţii", a anunţat poliţia.

Un larg contingent de poliţie a încercuit zona din centrul oraşului, potrivit media olandeze. Nu se cunoaşte exact numărul de ostatici, media locale evocând între patru şi cinci persoane.

Potrivit poliţiei, circa 150 de persoane au fost evacuate, scrie Agerpres.ro.

Netherlands police say three hostages at the cafe have been released. The operation is ongoing.



At the moment, the version of a terrorist attack is not considered. pic.twitter.com/FtGn76FMSj— NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2024