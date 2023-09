Preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost adus la Curtea de Apel Iaşi, unde se judecă contestaţia deciziei de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestuia, pentru luare de mită.

Contestaţia a fost depusă de avocatul lui Dumitru Buzatu, după ce Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă arestarea preventivă a acestuia, notează Agerpres.

Buzatu este acuzat de DNA, în urma unui flagrant, că a primit drept mită suma de 1,25 milioane de lei de la un om de afaceri a cărui societate efectua lucrări la drumul strategic Bârlad - Laza - Codăeşti.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni că nu a văzut niciodată "atâţia bani la un loc" câţi erau în geanta pe care a primit-o drept mită Dumitru Buzatu.

"Eu nu am văzut în viaţa mea atâţia bani la un loc. Niciodată. (...) Aţi văzut reacţia partidului, a fost una corectă, în mai puţin de 24 de ore partidul a reacţionat după ce a văzut comunicatul DNA, vorbim de un flagrant, deci lucrurile sunt clare din punctul meu de vedere. Pe de altă parte, fiecare om are dreptul să se apere. Îmi pare rău prin ce trece familia domniei sale, dar este o faptă care eu credeam că nu am să o mai văd la televizor, indiferent de cine ar fi implicat", a spus Ciolacu.

Sursa foto: Facebook/ Organizatia Judeteana PSD Vaslui

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: