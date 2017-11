"Imi pun urmatoarea intrebare: suntem siguri asupra caror legi suntem noi chemati astazi sa ne dam avizul? Pun aceasta intrebare pentru ca noi suntem sesizati cu trei propuneri parlamentare in ceea ce priveste modificarea legilor 303, 304 si 317 si am aflat recent, din presa din pacate, ca in urma cu vreo doua zile oficialilor de la Bruxelles li s-au prezentat si li s-a cerut punctul de vedere sau, ma rog, au fost supuse dezbaterii alte propuneri legislative. In aceste conditii stau si ma intreb: exista dialog, exista transparenta, exista colaborare inter-institutionala de buna credinta? (...) Au fost mintiti oficialii de la Bruxelles? Nu stiu, imi pun intrebarea, suntem mintiti noi?", a declarat Cristina Tarcea, sefa ICCJ, potrivit Agerpres.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a dat asigurari ca proiectul asupra caruia CSM trebuie sa dea aviz este cel primit de la Comisia special constituita.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative de modificare a legilor justitiei. Avizul este consultativ, iar parlamentarii nu sunt obligati sa tina cont de el.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu