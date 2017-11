Anda si Ionut lucreaza de la 9 la 18 si traiesc din salariu ca noi toti, dar in acelasi timp traiesc din experiente exotice asa cum multi dintre noi doar visam. Desi au un job cu norma intreaga, cei doi tineri reusesc sa aiba 7 vacante pe an si sa calatoreasca pe alte continente doar pentru ca gandesc altfel. Iata povestea lor.

Anda lucreaza la o multinationala pe strategie comerciala in FMCG, iar Ionut in imobiliare. La 28 de ani, cei doi tineri au vazut 40 de tari, dintre care cele exotice, si sute de destinatii si isi expun experientele pe blogul Travelship.ro, care momentan nu le aduce nicio forma de venit.

Cei doi calatoresc impreuna de 6 ani, isi planifica singuri fiecare calatorie cap-coada si au in general doua vacante mai lungi (de cateva saptamani) pe an si alte 3-4 mai mici pentru a nu-si iesi din ritm. Cum reusesc? Ce fac ei diferit fata de cei mai multi dintre noi care cred ca au nevoie de salarii de mii de euro ca sa plece in Asia, America sau Caraibe?

Cu singuranta intr-o zi vom vedea toate destinatiile.

Wall-Street.ro: Cum s-a nascut povestea acestei pasiuni comune? Fiecare dintre voi era pasionat de calatorii sau ati dezvoltat impreuna pasiunea? Unde ati calatorit prima data impreuna si de ce?

Ionut este pasionat de istorie si geografie inca din copilarie si de mic pleca in calatorii cu familia, dar nu mai departe de granitele Bulgariei. Anda a fost mereu o exploratoare si o atrage tot ce e nou, asa ca la ea a pornit din pasiunea pentru experiente cu grupuri de prieteni in locuri necunoscute. Ne-am intalnit prin 2010 in anul doi de facultate si totul a inceput cu o vacanta in Amsterdam si Bruxelles in 2011 cu prietenii. Am inceput sa prindem gustul si nu a trecut mult timp pana am dus totul la alt nivel si am ajuns sa ne completam reciproc.

WS: Cum decideti in ce destinatii mergeti si cate calatorii aveti in fiecare an, din care cate in tari exotice?

Planificam cel putin doua vacante mari pe an din categoria “exotice” (de peste 2 saptamani fiecare) si intre presaram 3-4 vacante mai mici pentru nu ne iesi din ritm. Avem cateva destinatii pe bucket list pe care dorim sa le vedem in urmatoarea perioada. Ne atrag culturile diferite si locatiile de peste mari si tari, ne place aventura si citim foarte mult despre diverse destinatii. Din “biblia” Lonely Planet nu a scapat nicio destinatie nerasfoita. Cu siguranta intr-o zi le vom vedea pe toate.

Nu trebuie sa-ti fie frica de cheltuielile mari, trebuie sa-ti fie frica de veniturile mici.

WS: Munciti ca noi toti, de la 9 la 18, in corporatii si totusi reusiti sa calatoriti des si mult, chiar si cate o luna de zile. Cum reusiti sa faceti acest lucru, cum va intelegeti cu angajatorul pentru a putea lipsi atat de mult de la job? Va luati si zile de concediu fara plata? Multi ar vrea sa plece mai mult timp, dar se lovesc de imposibilitatea de a lipsesc mai mult de doua saptamani de la job.

Hai ca aici e simplu. Gasesti biletul de avion ieftin, rezervi si anunti dupa. Si din cate stim noi, niciuna din firmele la care lucram nu a dat faliment pana acum din cauza asta.

Dincolo de orice gluma, pasiunea invinge intotdeauna si credem ca asta se transmite usor si in exterior, asa ca gasim intelegere. Nu ne-am luat pana acum zile fara plata, dar valorificam fiecare weekend prelungit si sarbatorile legale.

WS: Ce prioritate au calatoriile in viata voastra? Cum va gestionati veniturile astfel incat sa acoperiti cheltuielile lunare, sa aveti bani pentru calatorii, dar si pentru placerile de zi cu zi sau cheltuieli neprevazute? Cateva sfaturi despre economisire de care tineti cont.

E o vorba care ne place tare mult "Nu trebuie sa-ti fie frica de cheltuielile mari, trebuie sa-ti fie frica de veniturile mici". Nu suntem copii de bani gata, dar incercam sa ne asiguram treptat venituri pasive care sa ne asigure libertatea, cea mai importanta nevoie in viata unui calator. Asta poate insemna uneori ca alegem calea nebatatorita si ca riscam mai mult cu potentialul unui castig mai mare. De exemplu, am renuntat la jobul stabil dintr-o multinationala pentru un venit bazat doar pe comision, in imobiliare.

Si pentru ca nu am ajuns inca la nivelul la care sa fim independenti financiar, si nici luxul nu ne atrage in mod deosebit (ci mai de graba experientele autentice), mergem pe un buget mediu in excursii, iar in viata de zi cu zi nu spunem “DA” la toate.

WS: Ce buget aveti pentru o calatorie in Europa, respectiv intr-o tara exotica, in care tineti sa va incadrati cu mici diferente?

Excursiile de peste doua saptamani organizate de noi s-au incadrat intr-un buget total (cu tot cu bani de cheltuiala) de 1.500-1.700 de euro de persoana. Exemple de astfel de vacante pe care noi le numim mini-sabatice au fost: Singapore-Malaezia-Bali, Brazilia (Rio de Janeiro- cascada Iguazu - plaje exotice pe Coasta Verde – Sao Paolo - Jungla amazoniana), Thailanda si Cambodgia, China. Pentru un out of office de 7-10 zile, bugetul mediu de persoana este de 700-800 de euro, iar in city break-uri incercam sa ne incadram in maxim 400 de euro.

WS: Ce greseli ati facut in planificarea si gestionarea calatoriilor si acum puteti sa le dati sfaturi celor care vor sa calatoreasca in lume?

1. Aveti grija cu zborurile de legatura cumparate de la companii aeriene diferite care au timp prea scurt de conexiune! Recomandam sa va lasati minim 3 ore intre zboruri si de asemenea, sa rezervati prin cei de la Kiwi.com care ofera garantia zborului de legatura (va costa cativa euro in plus, dar dormiti linistiti). Noi era sa o patim cu zborul de Alitalia spre Rio de Janeiro: aveam zbor de legatura din Bucuresti spre Roma cu 2 ore inaintea de plecarea zborului mare, dar ce sa vezi – cum se plictisesc uneori italienii, aveau greva pe aeroport, asa ca zborul Bucuresti-Roma a intarziat foarte mult si numai imaginati-va cum l-am facut invidios si Usain Bolt cu sprintul nostru prin aeroportul din Roma. Noroc ca am prins la fix zborul spre Rio!

2. Evitati sa va luati dupa voi tot sifonierul! Usor de spus, greu de respectat. La inceput si noi aveam doua bagaje de cala pana cand ne-am dat seama ca exista spalatorii prin orice colt al lumii si poti fi mai usor cu jumatate din bagaj. Ce ne ajuta mult atunci cand plecam intr-o calatorie este sa avem o lista cu lucrurile ce nu trebuiesc uitate din bagaj, care este mereu aceeasi, de la routerul wi-fi portabil, la adaptorul de priza sau aplicatia maps.me cu harta destinatiei. Am scris mai in detaliu aici cum sa va faceti lista de calatorie si sa o bifati inainte de orice plecare.

3. Atunci cand inchiriati masina, neaparat sa o platiti cu cardul de credit cu numele persoanei care va conduce masina. Aici va recomandam site-ul Rentalcars, cel mai mare din lume pe asa ceva. In caz de probleme cu furnizorul local, puteti sa ii sunati si va ofera asistenta imediat si chiar returul banilor (noi i-am testat si am fost multumiti).

4. Daca nu vrei sa platesti dublu si sa fii stresat in excursie de informatii, este bine sa ai toate detaliile si rezervarile gata de acasa. Spre exemplu o singura data am fost prinsi nepregatiti fara cazare rezervata, in Cancun Mexic, cu cateva zile inainte de Revelion. Asta a insemnat vreo 2 ore de plimbat cu bagajul in spate la 3 noaptea si apoi cea a mai ramas din noaptea aia, intr-un motel fantoma. Booking.com ofera avantajul de a rezerva cu anulare gratuita hotelul, asa ca mai bine ai un loc caldut rezervat decat sa pleci la colindat.

WS: De altfel, ce sfaturi aveti pentru romanii care cred ca au nevoie de salarii de mii de euro sau sa castige la loto pentru a calatori in destinatii exotice?

Ii provocam sa mearga cu noi in urmatoarea vacanta! Contrar asteptarilor, o vacanta intr-un resort din Turcia ajunge de multe ori mai mult decat vacantele noastre de 2 saptamani in destinatii exotice.

Sfatul nostru este sa incerce o data sa mearga intr-o destinatie mult dorita. Sa fie suficient de nebuni sa-si rezerve singuri biletul: fie cautand direct pe Momondo, fie sa urmareasca propunerile celor de la Aventurescu.ro sau alte site-uri de do-it-yourself. Apoi, cu biletul in buzunar, cea mai simpla varianta este sa apeleze la idei de trasee deja lucrate si sa si le adapteze in functie de preferinte. Noi le trimitem abonatilor newsletter in mod constant cu propuneri de vacanta insotite de traseul recomandat. Alte surse foarte bune de unde si noi ne mai inspiram sunt NomadicMatt.com sau Planetware.

WS: Cum v-au schimbat calatoriile, ce ati invatat si ce apreciati mai mult acum?

Cel mai important lucru pe care l-am invatat este ca ai o singura viata si ca tu esti singurul responsabil de cum ti-o traiesti. Totodata, ne-am dat seama calatorind prin diverse colturi ale lumii ca Romania nu-i deloc o tara in care sa nu vrei sa locuiesti, dar ne strica de multe ori felul adesea pesimist in care vedem lucrurile. Am vazut mai multe fete zambitoare prin jungla din Brazilia sau in satele din Cambodgia in care oamenii traiesc cu cativa dolari pe luna decat printre cladirirle de birouri din Bucuresti.

WS: Care ar fi cea mai neplacuta, respectiv cea mai placuta experienta din calatoriile voastre? In ce destinatii vreti neaparat sa mergeti si sunt in plan pentru urmatorii doi ani?

In cea mai lunga si frumoasa excursie de pana acum am avut parte si de cea mai placuta experienta, dar si de cea mai neplacuta. Nu vom uita niciodata Craciunul petrecut la 4.000 de metri altitudine, deasupra norilor, pe vulcanul Acatenango din Guatemala, alaturi de un grup de alti 20 de calatori din toate colturile lumii.

Cea mai neplacuta experienta a fost cu cei de la Volaris, agentia aeriana din Mexic cu care aveam cumparat cu 6 luni biletul de intoarcere din Guatemala in Cancun, intre Craciun si Revelion. Dar ce sa vezi, ajungi la aeroport si cica nu mai erau locuri in avion si pentru noi. Ne-au cam dat peste cap planurile pe urmatoarele zile, dar pana la urma s-a terminat cu bine (ne-au dat alta cursa, am vazut si Mexico City ca bonus si ne-au despagubit).

Pentru urmatoarea perioada, avem planificate deja 3 excursii: Cipru de 1 decembrie, SUA si Costa Rica dupa Craciun, Peru si Columbia la final de mai. Ne mai fac cu ochiul in viitorul apropiat Africa de Sud, Vietnam-Laos- Mynamar, Japonia si India.

WS: Cat de mult va vedeti calatorind in viitor? Aveti de gand sa renuntati la jobul 9-18 pentru a devenit nomazi digitali sau sa lucrati orice la destinatie in ideea sa vedeti mai multe locuri?

Nomazi digitali nu ne vedem, dar speram sa ne asiguram venituri pasive astfel incat sa fim independenti financiar. Ne-ar placea sa stam in voie in locatiile ce ne plac si sa calatorim mai mult. Credem ca se poate reusi si in Romania si asta este planul nostru. Ideal ar fi sa calatorim cam 6 luni pe ani si restul sa fim acasa.

Pentru voi cum ar fi ideal sa traiti?