Bucurestiul este plin de viata in acest weekend si gazduieste foarte multe evenimente, in special concerte si festivaluri de filme, muzica si arta. Acestora li se adauga expozitii interesante, numeroase piese de teatru si alte evenimente care te fac sa nu stai o clipa in casa. Daca nu stii ce sa faci, venim in ajutorul tau cu o lista a celor mai importante evenimente ce au loc weekend-ul acesta in Bucuresti.

Weekendul acesta avem cel putin trei festivaluri de filme - Urban Eye Festival, Culese din Balkani si Zilele Filmului German - festivaluri de muzica si multe concerte, precum si evenimente gastronomice sau pentru pasionatii de gaming. Am facut o scurta selectie a celor mai importante evenimente ce au loc in acest weekend in Bucuresti, in care nu am inclus zecile de expozitii si piese de teatru ce au loc zilele acestea. Evenimente weekend in Bucuresti Festivalul SoNoRo 2017 Pana pe 13...