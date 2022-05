Cele 8 elemente de bază ale oricărei garderobe masculine

Elementele de bază sunt hainele esențiale pe care să le ai în garderoba ta. Aceste piese pot fi combinate între ele dar pot fi combinate și cu toate celelalte haine ale tale pentru a-ți crea ținuta și a-i da un stil. Ușor de purtat și versatile, elementele de bază sunt esențiale pentru toată lumea. Fie că vorbim despre cămăși bărbați sau pulovere bărbați, aceste elemente te vor ajuta să creezi ținute atemporale, elegante și te vor ajuta să fii mereu pregătit, indiferent de situație. Iată, mai jos, care sunt elementele de bază pe care orice bărbat trebuie să le aibă în garderobă.

1. Tricouri cu decolteu în V

Alege-l la dimensiunea ta, nici prea larg, nici prea strâmt, pentru a-ți pune în evidență trăsăturile. Optează pentru mai multe culori clasice precum alb, gri deschis, albastru sau bej. De purtat de exemplu cu blugi și un blazer, pentru un efect și classy și relaxat! Tricourile sunt cu siguranță un must-have în orice garderobă. Perfecte pentru a fi purtate vara sau chiar și în sezonul rece prin stratificare, tricoul te poate salva din multe situații în care poate chiar nu știi ce să porți. Dacă ești în căutarea unui look mai cool, poți opta pentru un tricou alb, o pereche de pantaloni negri și un shacket și să accesorizezi totul cu ghete și o pereche de ochelari. Optează pentru tricouri cu decolteu în V pentru că sunt mai elegante.

2. Cămăși bărbați

Atemporală, cămașa albă poate fi purtată în orice împrejurări! Poate fi purtat intr-adevar cu un costum sau un blazer, dar și cu blugi sau sub un pulover pentru un look mai “casual”. Verifică calitatea țesăturii și a gulerului precum și croiala, care trebuie să fie perfect adaptate morfologiei tale. Pe lângă cămăși bărbați albe, poți să optezi în garderoba ta și pentru cămăși bărbați bleu și inclusiv pentru cămăși bărbați în carouri pentru un look mai puțin formal.

3. Pulovere bărbați, cu decolteu în V

Cu o cămașă sau un tricou pe dedesubt, puloverul este un articol vestimentar simplu de combinat, pe care îl vei purta foarte des. Și aici, pentru comoditate, alegeți culori atemporale precum alb, gri, maro sau negru. Există pulovere bărbați cu mai multe tipuri de decolteu, dar cel în V este cel mai elegant. De asemenea, puteți opta pentru pulovere bărbați cu țesătură mai fină sau mai groasă. Puteți acorda un plus de atenție materialului și să optați pentru pulovere bărbați fabricate din materiale naturale, mai rezistente.

4. Blugi

Fiecare bărbat ar trebui să aibă blugi în garderoba lui, cu o croială dreaptă, potrivită. Treci la tonuri destul de închise, fără prea multe spălări. Îi poți purta așadar pentru un eveniment ușor îmbrăcat cât și pentru o seară casual. Blugii sunt și ei esențiali în garderobă și se potrivesc cu aproape orice.

5. Blazerul

Piesă esențială, blazerul va aduce sistematic stil ținutei tale. Alege unul de bună calitate și bine croit, albastru sau gri și cu doi nasturi. În acest fel, va fi perfect pentru toate ocaziile. Sacourile sunt piese esențiale pentru un bărbat, indiferent dacă trebuie să mergeți la un eveniment semi-formal sau un eveniment casual.

6. Haina de iarnă

Cu siguranță vei purta haina de iarnă câteva luni pe an. Prin urmare, este necesar să aveți o haină caldă și elegantă. Pentru a evita pașii greșiți, asigurați-vă că se potrivește perfect peste umeri și că nu este prea lată. Un palton sau o scurtă sunt perfecte dacă stilul vostru este mai mult elegant. Mai de grabă investiți într-o haină de calitate pe care să o aveți mai mult timp decât să optați pentru ceva mai ieftin, care să se strice repede. Puteți opta și pentru o haină mai sport, pentru ținutele casual.

7. Costumul

Desigur, este esențial să ai un costum drăguț în dressing, fie pentru munca ta, fie pentru ocazii mai speciale. Acesta trebuie ales cu grijă și, dacă se poate, modificat de către un croitor. Mulți bărbați aleg să își facă costumul la croitor din prima pentru că pot opta pentru materiale și croială și costumul le va veni ca o mănușă. Acest lucru va putea fi puțin mai costisitor, dar merită investiția. Este bine să aveți și un smoking pe lână costumul clasic pentru ocaziile foarte formale la care trebuie să participați.

8. Pantofi

La toate aceste elemente de bază, trebuie să adaugi în sfârșit o pereche drăguță de pantofi de oraș, din piele, pentru a-ți completa ținuta. Pantofii, la fel ca și ghetele, sunt esențiale în garderobă. Trebuie să îi alegeți cu grijă și este ideal să aveți o pereche neagră și o pereche maro. De asemenea, puteți adăuga și o pereche bleumarin. În acest fel veți avea pantofi pe care să îi puteți asorta la orice ținută pe care o aveți.

Sursa foto: unsplash.com

