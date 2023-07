Vrei o nuntă de neprețuit? Colaborează cu o trupă cover populară

Îți dorești o nuntă de vis? O poți avea. Dar știi care este elementul care te va transpune într-o lume incredibilă, pe tine, partener, dar și pe invitații tăi? Muzica. Iar piesele muzicale sună extraordinar din vocea artiștilor, adică a acelor muzicanți care pun suflet în fiecare melodie interpretată și care te trimit în alte vremuri. În acele vremuri în care marii cântăreți ai tuturor timpurilor încântau milioane, poate chiar miliarde de oameni cu versurile lor.

Poate vei spune că este greu să găsești o astfel de trupă, care să transforme o nuntă obișnuită într-una care va rămâne în mintea tuturor. Îți înțelegem frustrarea, dar în ultima perioadă trupele cover devin din ce în ce mai populare, în special acelea care se concentrează pe crearea unei experiențe de neuitat a mirilor și invitaților acestora.

De ce trupele cover?

Pentru că în fiecare clipă vei ajunge pe tărâmuri îndepărtate într-un mod spectaculos. Și nu, nu este nicio exagerare. Dacă ne referim la trupa de coveruri premium LOV din București, pregătită să ajungă la tine, în orice localitate te-ai afla, clar nu exagerăm. Citește doar mărturiile celor cu care au colaborat, pe site și conturile social media.

Interpreții trupelor cover îți vor cânta, ție, mirelui și invitaților, într-o formă unică ‘’The Rhythm is a dancer’’, amintindu-ți de una din trupele renumite ale anilor ‘90. Îți vor adresa prin versuri întrebarea ‘’What is love’’, interpretând piesa de aur a solistului Haddaway. Iar în cazul în care nu veți reuși să vă treziți din visare, ei vă ajută tranzitând către prezent și cântând Wake me up de la Maroon 5. Iubitorii de rock plăcut vor fi încântați de versurile lui Robbie Williams, ‘’We will rock you’’. Nu putem să nu amintim de fabuloasa piesă a celor de la Holograf, ‘’Ți-am dat un inel’’, încă un motiv în plus să vă reamintiți de ziua în care ați spus ‘’DA’’.

Acestea sunt doar câteva piese care vor răsuna la nunta ta, dar vor fi și multe altele aparținând tuturor genurilor muzicale ce au un singur scop: să vă încânte auzul, dar mai ales, sufletul.

Cu astfel de piese, până și cel mai timid se va ridica de pe scaun pentru a se bucura de atmosfera creată de o trupă cover populară

Iată cum poate o trupă cover populară să transforme nunta voastră în cel mai frumos moment al vieții împreună:

Adaptabilitate

Playlist-ul unei trupe cover este variat și se poate adapta cu ușurință oricărei tematici de eveniment, fapt care transformă evenimentul tău într-un show incendiar, live, pe ringul de dans.

Dacă aveți piese preferate pe care vreți să le auziți la nunta voastră, puteți discuta cu membrii trupei pentru includerea acestora în playlistul lor.

Vin acolo unde nunta ta are loc

Chiar dacă o trupă este stabilită într-o anumită localitate, vine acolo unde ești tu. Să spunem că găsești o trupa nunta Bucuresti, dar asta nu este o problemă, pentru că îi poți contacta și comunica unde locuiești pentru a știi unde este necesar să se deplaseze.

Atmosfera la care visezi

Pentru că mai important ca orice este invitatul, o trupă cover se concentrează spre a crea o experiență pe care nu o va uita prea ușor.

Pachet complet de servicii

O trupă cover populară vine la pachet nu doar cu echipament muzical, ci și cu scenă, sonorizare, lumini, DJ, chiar și un artist colaborator pentru folclor.

Consultanță gratuită de la începutul colaborării până în ziua celebrării dragostei voastre

Acesta detaliu este la fel de important ca și celelalte, pentru că doar solicitând lămuriri sau diferite informații, veți putea comunica despre cum vreți să arate nunta voastră.

Acestea sunt doar câteva avantaje pe care colaborarea cu o trupă cover populară le poate avea pentru evenimentul tău, însă cea mai importantă este atmosfera creată. Iar asta merită fiecare bănuț investit, că doar o dată vă căsătoriți (ideal).

Sursa foto: Trupalov/ Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: