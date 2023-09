O dispută privind o lucrare artistică scoasă la licitație agită spiritele pe Facebook - și nu numai. Artistul Dan Perjovschi susține că nu el este autorul picturii din licitația Artmark, dar casa de licitații îl contrazice.

Într-o postare, Dan Perjovschi a afirmat că o lucrare din licitația Artmark ”Colecția eclectică” nu ar fi opera sa. Este vorba despre lucrarea ”Autoportret”, estimată la 6-900 de euro. ”Eu nu mi-am semnat niciodată picturile Perjo ci Perjovschi (cu un J drept in jos). Perjo am semnat doar desenele publicate in presă dupa 1989 și numai într-o perioadă limitată prin 1993-94. Și în plus e evident ca nu e un autoportret. Cu alte cuvinte ce apare în licitatie nu este lucrarea mea”, a scris artistul pe Facebook.

Cum răspunde Artmark la afirmațiile lui Dan Perjovschi

Wall-street.ro a cerut punctul de vedere al Artmark privind afirmațiile lui Dan Perjovschi. Reproducem integral în continuare răspunsul primit din partea casei de licitații:

”1. Prețuim și onorăm artiștii. Sunt punctul de plecare și rostul final al demersului nostru de punere în circulație și apreciere a bunurilor culturale. Includem arta contemporană în această ecuație necesară de punere în valoare a culturii românești. Inerent, cultivăm o comunicare continuă cu artiștii și cu reprezentanții acestora.

2. Casa de licitație este o platformă de schimb de bunuri culturale. Galeriile sau colecționarii de bunuri culturale, dorind să valorifice bunuri culturale pe care le dețin legitim, le consignează în vederea vânzării, lămurind casa, în limita datelor deținute, cu privire la proveniența bunului, felul dobândirii acestuia, alte date de contextualizare.

3. În privința artei contemporane, când aceasta este consignată în vederea vânzării prin licitație, regula noastră nescrisă este să consultăm artistul (sau reprezentantul acestuia) - desigur atunci când date de contact există - telefonic sau, și mai bine, prin corespondența electronică/email. Consultarea are ca obiect: anunțarea ieșirii în piață a lucrării artistului, verificarea licitei proveniențe, solicitarea de informații care să servească documentării traseului și semnificației lucrării în cauză - cărui ciclu îi aparține, expoziții în care a figurat, albume în care a fost publicată etc. Consultarea nu vizează negocierea cu artistul a estimării valorii de piață a lucrării, nici nu este destinată destăinuirii identității colecționarului/instituției care pune lucrarea în vânzare, acestea fiind date de strictă specialitate sau confidențiale.

4. Acest ulei, public semnalat de artistul Dan Perjovschi, aparține unei serii de lucrări de început, din anii 1984-1985, create în vremea când artistul își avea atelierul la Oradea, loc în care au și fost puse inițial in circulație, ajungand primar in colecții orădene. Iată alte câteva asemenea lucrări:

https://www.artmark.ro/ro/licitatie/postwar-contemporary-sale-124-2014/lot/knight-ro-26300;

https://www.artmark.ro/ro/licitatie/licitatia-de-avangarda-si-contemporana-155-2015/lot/intomnare-ro-23264;

https://www.artmark.ro/ro/licitatie/licitatia-de-arta-postbelica-si-contemporana-inclusiv-doua-colectii-mircea-ciobanu-si-georgeta-naparus-307-2018/lot/amintiri-ii-ro-2583.

Această serie de lucrări are, așa cum se constată imediat, la o vedere superficială, altă iconografie, altă tehnică, altă semantică, altă plasticitate etc. decât grafica de atitudine civilă care l-a celebrizat pe Dan Perjovschi în perioada ulterioară de creație.

5. Polemica cu artistul Dan Perjovschi cu privire la ieșirea în piață a acestei serii de uleiuri de tinerețe este veche - având mai bine de zece ani (mai exact din 2012, cu ocazia punerii în licitație a acestui ulei, din aceeași perioadă arădeană: https://www.artmark.ro/ro/licitatie/licitatia-de-postmodernism-si-contemporana-71-2012/lot/golem-ro-32064). Această lucrare, precum și următoarele din serie, au primit de-a lungul polemicii aceleași obiecții, unele complementare, alte contradictorii: nu îi aparțin, aparțin atelierului de la Oradea din care au fost furate, aparțin atelierului din Oradea care a fost preluat nelegal de altă persoană, sunt lucrări de tinerețe și nu sunt reprezentative, evaluările sunt modeste și neserioase, se refuză discuția și se amenință cu instanța dacă nu divulgam cine este colecționarul care a consignat lucrarea cutare în vederea vânzării etc.

6. De data aceasta (nu este prima dată), artistul Dan Perjovschi a ales să nu răspundă telefonic sau prin email solicitării de informații cu privire la lucrarea propusă în consignație, ci să posteze o luare de poziție în social media. Îl încredințăm pe artist că asemenea situații de nelămurire se rezolvă mai adecvat, în continuare, acolo unde sunt argumente, prin dialog cu bună-credință de ambele părți, iar nu prin izbucniri vindicative.”

Ulterior, Dan Perjovschi a postat pe Facebook un mesaj în care afirmă că este vorba de un fals, că a anunțat casa de licitații și că orice lucrare a sa datată înainte de 2005 care nu provine de la o serie de galerii din New York, Paris, Viena-Berlin și Madrid și care nu are clar semnătura sa ori un text ce explică de ce ar fi fost dată cadou ” este susceptibilă să fie fals sau copie”.

