Cartierul Floreasca are din acest an un Festival de Crăciun propriu, în Piațeta One Floreasca City. Prima ediție a Christmas Festival va aduce împreună business-urile locale în perioada 15-17 decembrie 2023, printr-un eveniment care se adresează deopotrivă locuitorilor din zonă, dar și celorlalți bucureșteni și turiștilor, intrarea fiind liberă.