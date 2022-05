Agenția de performance media The Pharmacy împlinește 10 ani

Află cine sunt specialiștii performance media de la The Pharmacy, povestea agenției și cum au ajuns la nivelul din prezent: peste 400 de companii în portofoliu, zeci de cursuri de PPC Marketing susținute, gestionarea constantă a unor bugete de publicitate de peste 3,5 milioane de euro anual.

De la start-up-uri și până la IMM-uri și multinaționale, agenția brașoveană de marketing online The Pharmacy a câștigat încrederea a peste 400 de companii în cei 10 ani de existență. Specialiștii agenției administrează sute de campanii de publicitate online și îndeplinesc obiectivele într-o gamă largă de industrii, fiind considerați experți în domeniu.

Mai exact, în fiecare an, zeci de companii din România, dar și de peste hotare, apelează la agenția de PPC Marketing The Pharmacy pentru a-și îndeplini obiectivele din social media. De aceea, se alocă mereu un specialist pentru fiecare proiect, dedicat etapelor de lucru: strategie și planificare, prospectare și targetare, implementare și optimizare, monitorizare și eficientizare.

„În acești 10 ani de experiență am ajuns la o echipă formată din 11 specialiști în PPC Marketing, pasionați de online și plini de idei creative, menite să aducă rezultate. Credem că succesul nostru se datorează faptului că mereu am fost ancorați în realitate și date verificabile. Pentru noi numerele nu mint, de aceea ne bazăm mereu pe statistici și analize în tot ceea ce facem, iar munca noastră include rezultate măsurabile, optimizare constantă și gestionarea eficientă a bugetelor”, au declarat reprezentanții The Pharmacy.

Pentru a putea întreține cu succes acest mod de lucru, specialiștii în promovarea social media de la The Pharmacy susțin anual certificări de Facebook Ads și sunt mereu la curent cu cele mai noi schimbări din platformă. Mai mult decât atât, există o echipă completă, formată dintr-un manager de proiect, un specialist certificat și un designer, care se asigură constant de buna administrare a conturilor de reclame.

The Pharmacy este mai mult decât o agenție de PPC Marketing. Ea dispune de toate instrumentele necesare pentru implementarea strategiei de marketing digital, care schimbă cu totul perspectiva de ansamblu asupra mediului online.

Scurt istoric: momente esențiale din viața agenției

Fondatorii The Pharmacy, Ovidiu Bălcăcian și Laurențiu Mihai, sunt foarte recunoscători pentru nivelul la care a ajuns compania, mai ales ținând cont de punctul din care a pornit.

Totul a început cu pași timizi, la finalul anului 2011, când aceștia erau încă pe băncile facultății. Mai exact, de pe vremea când activau în echipa de conducere a asociației studențești AIESEC Brașov.

Iată cum au descris cei doi fondatori evoluția agenției și provocările prin care au trecut de-a lungul primilor 10 ani de activitate:

2012, anul în care pasiunea pentru marketingul online ne-a determinat să pornim puternic la drum pe calea antreprenoriatului ne-a adus primele activități ale viitoarei agenții în adevăratul sens al cuvântului și primele proiecte, iar echipa număra atunci 4 membri.

În 2013 numărul proiectelor începuse să crească, iar nevoile din piață impuneau o schimbare și o specializare a serviciilor. Este anul în care am trecut la Google Ads și Facebook Ads ca servicii principale.

În 2015 echipa noastră număra 5 membri și 50 de proiecte active. Tot în acest an, The Pharmacy a devenit Google Partner, un pas foarte important în validarea dezvoltării noastre ca agenție.

Încă un pas esențial în dezvoltarea agenției a avut loc în 2017, în momentul în care a devenit Google Premier Partner. Pe de altă parte, 2017 este și anul cu o creștere masivă a portofoliului, peste 100 de proiecte, dar și a echipei: 9 membri.

Practic, în fiecare an, activitatea The Pharmacy este verificată de către Google pentru a se menține și respecta criteriile de eligibilitate.

Iar 2019 a fost anul internaționalizării în care s-au gestionat primele proiecte din țări precum Italia sau Statele Unite, portofoliul local s-a diversificat și a crescut în continuare, iar echipa număra 12 membri.

Anul 2021 - Un pas important a fost obținerea statutului de agenție Google Premier Partner și clasare în top 3% parteneri Google din România în anul 2021.

Cel mai mult ne bucurăm că performanța aceasta se reflectă direct în rezultatele și bugetele bine administrate ale clienților, ceea ce ne face să fim extrem de recunoscători. Promitem că vom profita din plin de resursele pe care le avem puse la dispoziție cu această ocazie, pentru a putea duce la un nivel și mai înalt de performanță conturile de reclamă ale clienților noștri.

A fost deopotrivă provocator și înălțător pentru noi, pentru că am îndeplinit toate condițiile pentru a ajunge în top 3% Google Premier Partners din România: performanțele obținute, certificările, creșterea clienților existenți și atragerea de clienți noi, retenția acestora, folosirea mixului de promovare prin produsele Google, bugetul anual investit de conturile gestionate etc.

Planuri de viitor

Succesul de până acum ne-a determinat să ne propunem ca, în următorii ani, rolul nostru ca agenție să se îndrepte spre a sprijini clienții cu elaborarea corectă a strategiei generale de conținut. Cu alte cuvinte, vrem să dezvoltăm partea de suport pe strategia generală de brand și de conținut, în relație cu achiziția media. Altfel nici campaniile de reclamă nu ar putea funcționa în parametri optimi, dacă, într-o anumită zonă, unitatea strategiei de marketing are de suferit.

De asemenea, agenția și-a propus să dezvolte mai mult și noul serviciu recent introdus anul acesta, cel de TikTok Ads. Se testează în ultima perioadă multe lucruri noi și se trasează direcții cât mai clare de viitor în această zonă.

Focusul la nivel de echipă va fi și pe creșterea acesteia, precum și pe pregătiri interne specifice. Acestea se vor concentra pe tendințele noi, modificări sau noi domenii relevante și interesante pentru fiecare dintre colegii echipei, astfel încât produsele promovate să aibă legătură hobby-urile și activitățile lor tot mai mult.

Un cuvânt de încheiere din partea fondatorilor The Pharmacy:

Suntem recunoscători pentru că avem o echipă minunată care ne permite să avem astfel de planuri mărețe, prin urmare să continuăm să facem ce ne place. Ne bucurăm și pentru felul în care am făcut față provocărilor de-a lungul anilor, ținând cont de faptul că întreg contextul actual este o provocare, de la pandemie, război și poate criză economică.

Credem totuși că acest context a fost și este, până la urmă, o resursă constantă din care să învățăm o mulțime de lucruri esențiale, pentru a fi mereu pregătiți să schimbăm orice, să nu rămânem „blocați” în aceeași gândire, să căutăm rapid soluții și să inovăm constant.

Sursa foto: The Pharmacy

