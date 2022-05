McCann PR a devenit agenția de comunicare a ING Bank România

ING Bank România anunță încheierea procesului de selecție a unui nou partener de comunicare prin desemnarea McCann PR ca agenție parteneră pentru următorii ani.

Această colaborare acoperă nevoile de comunicare ale tuturor celor trei segmente de business ale băncii: persoane fizice (retail), companii IMM-uri și Mid-Corporate și Wholesale Banking prin strategii de comunicare corporate, dezvoltarea de campanii de PR, proiecte de sustenabilitate și employer branding pentru consolidarea poziționării brandului ING Bank la nivel național.

„Mai mult ca oricând, ultimii ani au adus schimbări importante pentru brandul ING Bank și echipa de comunicare din spate. De la o nouă direcție de brand - Do your thing, dezvoltată la nivel global și implementată local; un nou stil de comunicare internă pe care modul de lucru hybrid l-a adus; o maturizare a ariei de CSR într-un grup de lucru dedicat sustenabilității. Sunt doar câteva dintre schimbările care ne provoacă pe toate palierele de comunicare. De aceea, credem că McCann PR este partenerul potrivit pentru acest nou capitol”, spune Silvia Jalea, Head of Corporate Communication ING Bank România.

„ING își propune să transforme modul în care banking-ul este prezent în viețile românilor, și credem că acest lucru ne oferă oportunități de comunicare în care putem demonstra capacitățile și creativitatea unui parteneriat care pune împreună ceea ce noi considerăm a fi două dintre cele mai puternice echipe de comunicare ale momentului, McCann PR și ING”, a declarat Imola Zoltan, Managing Director la McCann PR.

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,4 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări

.

Înființată în 1994, ING Bank România este, în prezent, a patra bancă după active. ING Bank România este o bancă universală, ce deservește toate tipurile de clienți, cu un total de peste 1,7 milioane de clienți.

McCann PR este cea mai mare agenție de PR din România, oferind servicii de comunicare integrate unui portofoliu extins de clienți din domenii precum FMCG, Health, B2B & Technology, Consumer Lifestyle

