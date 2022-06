Ce s-a întâmplat în prima țară unde Netflix a interzis împărțirea contului cu prietenii

Cea mai mare companie de streaming din lume a început în primăvară să testeze sistemul prin care oprește folosirea contului în mai multe locuințe. Ce s-a întâmplat însă în țările foloste drept ”cobai” - Peru, Costa Rica și Chile?

Potrivit publicației de tehnologie ”Rest of the World”, cele trei state din America Latină au fost alese pentru a testa interzicerea partajării contului deoarece Netflix obține cel mai mic profit per abonat în această parte a lumii. În plus, Peru, Costa Rica și Chile sunt piețe mici, astfel că, în cazul unui eșec al experimentului, gigantul streaming-ului va avea pierderi limitate.

Utilizatorii Netflix din cele 3 state au fost anunțați că vor plăti în plus în cazul în care împart contul cu cineva care locuiește la altă adresă - mai precis, altă ”gospodărie” (”household”). Însă ”Rest of World” scrie că mesajul nu a ajuns la toți abonații din Peru, iar mulți dintre cei la care a ajuns pur și simplu l-au ignorat și au continuat să împartă contul și parola între mai multe locuințe.

Alții și-au închis pur și simplu contul, considerând că este vorba de o scumpire a abonamentului, și au trecut pe alte platforme, care nu au politici împotriva partajării.

Ce s-a întâmplat cu abonații care au continuat să împartă contul cu prietenii

Cei care au continuat să își împartă contul cu prietenii nu au fost sancționați în niciun fel, scrie publicația - nici măcar prin mărirea abonamentului. De altfel, modul neclar în care Netflix definește ”gospodăria” în care poate fi utilizat contul fără taxe suplimentare ar lăsa loc reclamațiilor la agențiile de protecție a consumatorului.

Reprezentanții Neflix au explicat pentru ”Rest of World” că ”gospodăria” se referă la persoane care locuiesc în aceeași clădire (deși nu e clar cum se aplică acest lucru la un bloc de apartamente). Ei au precizat și că schimbările sunt ”progresive”, astfel că abonamentele majorate ar putea să nu ajungă la toți clienții în același timp.

Pe de altă parte, un angajat din Peru al companiei a precizat, sub protecția anonimatului. că politica Netflix nu e clară și că momentan s-ar permite folosirea contului și de la altă adresă, utilizatorii respectivi primind un cod de verificare.

Deja agențiile de protecție a consumatorului din Peru, Chile și Costa Rica au convocat reprezentanții Netflix pentru clarificări. Instituția din Peru a anunțat că introducerea de planuri tarifare diferențiate pe baza utilizării în una sau mai multe ”gospodării” ar putea fi considerată o discriminare arbitrară, lucru care ar urma să fie stabilit în urma unei investigații oficiale.

De ce vrea Netflix să interzică împărțirea contului cu prietenii

Concurența din ce în ce mai mare pe piața de servicii de streaming ar fi împins Netflix să implementeze mai rapid decât își propusese atât sistemul prin care să oprească partajarea contului între mai multe adrese, cât și rularea de reclame. Este posibil ca Netflix să introducă pe plan global cele două schimbări până la finalul anului 2022, conform unor discuții purtate în interiorul companiei.

Netflix a raportat o pierdere de 200.000 de abonați în primul trimestru al anului 2022. Este prima dată în mai bine de 10 ani în care gigantul streaming înregistrează o scădere în T1, iar în al doilea trimestru, compania a estimat că va mai pierde încă 2 milioane de abonați în al doilea trimestru.

